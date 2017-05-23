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В столице задержаны члены экстремистской группы, готовившей теракты на транспорте
25 мая 2017 г. | Время публикации 13:09 | Последние изменения 14:38
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Экстремистскую литературу и предмет, похожий на взрывное устройство, нашли в квартире на западе Москвы, которую сдавали приезжим из Центральной Азии. По данным источника "Интерфакса, в ходе проверки квартиры дома на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе сотрудники спецслужб обнаружили литературу запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и предмет, конструктивно схожий с взрывным устройством.

По данным ТАСС, из-за обнаруженного предмета в доме была проведена эвакуация, прилегающая к дому территория оцеплена. В квартире проживали четверо приезжих из Центральной Азии. Они задержаны для проверки на предмет причастности к преступлениям и участия в экстремистских группировках, предмет отправлен на экспертизу.

Впоследствии в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на транспорте. Руководство террористической группой осуществлялось с территории Сирии, и после теракта участники группы планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство".

В результате обысков по адресам проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, адреса обысков не уточняются. Кроме того, найдены автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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