В столице задержаны члены экстремистской группы, готовившей теракты на транспорте Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



По данным ТАСС, из-за обнаруженного предмета в доме была проведена эвакуация, прилегающая к дому территория оцеплена. В квартире проживали четверо приезжих из Центральной Азии. Они задержаны для проверки на предмет причастности к преступлениям и участия в экстремистских группировках, предмет отправлен на экспертизу.



Впоследствии в



В результате обысков по адресам проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, адреса обысков не уточняются. Кроме того, найдены автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Экстремистскую литературу и предмет, похожий на взрывное устройство, нашли в квартире на западе Москвы, которую сдавали приезжим из Центральной Азии. По данным источника "Интерфакса , в ходе проверки квартиры дома на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе сотрудники спецслужб обнаружили литературу запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и предмет, конструктивно схожий с взрывным устройством.По данным ТАСС, из-за обнаруженного предмета в доме была проведена эвакуация, прилегающая к дому территория оцеплена. В квартире проживали четверо приезжих из Центральной Азии. Они задержаны для проверки на предмет причастности к преступлениям и участия в экстремистских группировках, предмет отправлен на экспертизу.Впоследствии в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на транспорте. Руководство террористической группой осуществлялось с территории Сирии, и после теракта участники группы планировали выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство".В результате обысков по адресам проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, адреса обысков не уточняются. Кроме того, найдены автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Предыдущая статья | Следующая статья Новость на Яндекс.карте Развернуть карту

