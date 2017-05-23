В мэрии насчитали всего 500 предпринимателей, которых затронет реновация Рубрики: Недвижимость

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В департаменте пояснили, что "реальные данные" о 500 предпринимателях были сформированы "на основании анализа документов, представленных в рамках голосования по реновации". По данным ведомства, в домах из "сносного списка" располагается 1555 нежилых помещений, находящихся в собственности, и 417 - в аренде. Из этого числа 460 помещений принадлежат 246 субъектам малого предпринимательства, а еще 250 организаций малого бизнеса арендуют площади. Остальные нежилые помещения заняты общественными, автономными некоммерческими организациями, городскими бюджетными организациями, либо используются жильцами для общественных нужд.



Глава департамента Алексей Фурсин заявил, что собственники нежилых помещений смогут сами выбрать: получить денежную компенсацию или новые площади в том же районе. Он также подчеркнул, что новые площади, предоставляемые собственникам, могут быть увеличены до 10 процентов без всяких доплат. За период переезда они получат компенсацию за упущенную выгоду. "Для малого бизнеса, арендующего нежилые помещения, продлена возможность преимущественного права их выкупа на весь период действия программы реновации. А те, кто арендует площади на льготных условиях, сохранит их за собой и после переезда", - добавил чиновник.



Отметим, что сегодня в столице состоялся круглый стол "Реновация в Москве и проблемы бизнеса", в ходе которого федеральный секретарь "Партии роста" Александр Хуруджи озвучил совсем иные данные. По его словам, в попадающих под реновацию домах зарегистрировано 26 тысяч действующих юридических лиц, почти 3 тысячи организаций являются собственниками коммерческой недвижимости, передает



Его коллега Сергей Демин, в свою очередь, отметил, что механизм предоставления компенсации арендаторам не проработан столичными властями. "Оборот предприятия нарабатывается от нескольких месяцев до нескольких лет. Мы покупаем мебель, мы делаем ремонт, закупаем оборудование именно под конфигурацию имеющегося у нас помещения. Нарабатывается клиентура, которая потом приходит, пользуется - считает это место "своим", создает постоянный поток и дополнительную рекламу. Создаются рабочие места. На сегодняшний день все эти наработки теряются полностью - никто не предлагает никакой замены или компенсации", - возмутился политик. В домах, которые предлагается включить в программу реновации, владеют помещениями или арендуют их около 500 субъектов малого и среднего бизнеса, заявили ТАСС в пресс-службе московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Между тем еще в начале текущей недели президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), депутат Мосгордумы Владимир Платонов утверждал , что массовый снос домов затронет почти 2 тысячи предпринимателей.В департаменте пояснили, что "реальные данные" о 500 предпринимателях были сформированы "на основании анализа документов, представленных в рамках голосования по реновации". По данным ведомства, в домах из "сносного списка" располагается 1555 нежилых помещений, находящихся в собственности, и 417 - в аренде. Из этого числа 460 помещений принадлежат 246 субъектам малого предпринимательства, а еще 250 организаций малого бизнеса арендуют площади. Остальные нежилые помещения заняты общественными, автономными некоммерческими организациями, городскими бюджетными организациями, либо используются жильцами для общественных нужд.Глава департамента Алексей Фурсин заявил, что собственники нежилых помещений смогут сами выбрать: получить денежную компенсацию или новые площади в том же районе. Он также подчеркнул, что новые площади, предоставляемые собственникам, могут быть увеличены до 10 процентов без всяких доплат. За период переезда они получат компенсацию за упущенную выгоду. "Для малого бизнеса, арендующего нежилые помещения, продлена возможность преимущественного права их выкупа на весь период действия программы реновации. А те, кто арендует площади на льготных условиях, сохранит их за собой и после переезда", - добавил чиновник.Отметим, что сегодня в столице состоялся круглый стол "Реновация в Москве и проблемы бизнеса", в ходе которого федеральный секретарь "Партии роста" Александр Хуруджи озвучил совсем иные данные. По его словам, в попадающих под реновацию домах зарегистрировано 26 тысяч действующих юридических лиц, почти 3 тысячи организаций являются собственниками коммерческой недвижимости, передает "Интерфакс" . По словам Хуруджи, партия уже подготовила проект петиции об опасности реновации и планирует в ближайшее время собрать подписи московских предпринимателей.Его коллега Сергей Демин, в свою очередь, отметил, что механизм предоставления компенсации арендаторам не проработан столичными властями. "Оборот предприятия нарабатывается от нескольких месяцев до нескольких лет. Мы покупаем мебель, мы делаем ремонт, закупаем оборудование именно под конфигурацию имеющегося у нас помещения. Нарабатывается клиентура, которая потом приходит, пользуется - считает это место "своим", создает постоянный поток и дополнительную рекламу. Создаются рабочие места. На сегодняшний день все эти наработки теряются полностью - никто не предлагает никакой замены или компенсации", - возмутился политик.



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