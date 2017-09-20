Похитительница ребенка из Дедовска получила условный срок

Истринский городской суд Московской области приговорил к 5 годам условно с испытательным сроком на 2,5 года жительницу Подмосковья Елену Спахову, похитившую в 2014 году из Дедовской больницы оставленного матерью ребенка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда. "Признать Спахову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на пять лет условно", - говорится в решении судьи.
В ходе прений сторон гособвинение просило признать Спахову виновной по пункту "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), и назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. В свою очередь адвокат Спаховой просил суд освободить подзащитную от уголовного преследования в связи с тем, что она полностью признала вину и активно способствовала расследованию.
Напомним, уголовное дело о похищении было возбуждено еще в июне 2014 года после исчезновения младенца
, родившегося 12 мая: ранее от ребенка отказалась мать, и у него уже появились потенциальные приемные родители
. По данным СК, 17 июня 2014 года Спахова тайно забрала ребенка из детского отделения больницы и выдала его за своего
, сообщив супругу, что это их совместный ребенок. До этого Спахова потеряла собственного ребенка в результате выкидыша. Подмена вскрылась после того, как женщина пришла оформлять документы на сына. 11 января 2017 года Спахова выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов, затем он был передан органам опеки.
Дедовская история вызывала большой общественный резонанс. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Минюста РФ Александру Коновалову с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы, вернув ребенка в семью и сняв санкции с матери за счет амнистии 2015 года. Член Совета Федерации Елена Мизулина назвала изъятие мальчика из неродной, но любящей семьи примером "бездумного, бюрократического подхода" к его судьбе. Муж подсудимой, узнав правду, подал документы на усыновление мальчика, но ему было отказано.