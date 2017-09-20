Похитительница ребенка из Дедовска получила условный срок

19 января 2017 г. Власти: ребенку, похищенному в Дедовске, накануне инцидента подобрали семью

По данным властей, биологическая мать ребенка к моменту похищения дала согласие на его усыновление. Семья, которая навещала ребенка, не успела оформить документы. Кандидатом на усыновление стал и муж "похитительницы".