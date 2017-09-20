Восемь гостиниц и девять торговых центров "заминировали" в столице накануне вечером

22 сентября 2017 г. В столице "заминировали" управы 11 районов и мировые суды

Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в управы районов Москворечье-Сабурово, Капотня и Рязанский, а также некоторых других. Также "заминированы" мировые участки судов, отделение Сбербанка и ТЦ "Савелки" в Зеленограде.