На памятнике Калашникову не будет новых чертежей взамен ошибочного

22 сентября 2017 г. Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" и "врагами" тех, кто находит ошибки на "нужных России" памятниках

Салават Щербаков признал ошибку, по которой на постаменте памятника оружейнику появился чертеж немецкой винтовки вместо схемы АК-47. В то же время он выразил резкое недовольство тем, что такие ошибки начинают широко обсуждать в СМИ.