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На памятнике Калашникову не будет новых чертежей взамен ошибочного
25 сентября 2017 г. | Время публикации 12:36 | Последние изменения 14:38
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
Скульптор Салават Щербаков решил не наносить новый чертеж на постамент памятника Калашникову в Москве, эта часть композиции просто была демонтирована. Об этом сообщили ТАСС в Российском военно-историческом обществе.

"Скульптор Салават Щербаков решил не добавлять новый чертеж и удалил часть плиты. Ничего нового на постаменте монтироваться не будет", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова. По ее словам, специалисты мастерской Щербакова зашлифовали неверный чертеж, чтобы впоследствии нанести вместо него корректное изображение автомата Калашникова. Но в процессе работ скульптор передумал и демонтировал плиту.

Как сообщает РИА "Новости", 22 сентября полиция задержала рабочих, спиливших табличку с изображением немецкого автомата с памятника Калашникову. По данным источника, действия согласованы с префектурой района, однако рабочие не имели при себе никаких документов, поэтому полицейские попросили у них объяснения. После этого рабочие были отпущены.

Ранее историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на памятнике Калашникову вместо АК-47 изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44. Скульптор Салават Щербаков сообщил, что готов внести изменения в памятник, если будет доказано, что на нем изображен чертеж именно немецкой винтовки, и поблагодарил за обнаружение неточности.

"Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там, где мы ее брали, написано: "автомат Калашникова". Что-то из интернета", - пояснил скульптор, назвав "вакханалией" освещение этой темы в СМИ, отметив, что "ошибки бывают". В защиту Щербакова выступил и сам Пашолок, написавший, что скульптор "не обязан знать тип автомата и чертежи", а вопросы нужно задавать людям, "которые приняли окончательный вариант".
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