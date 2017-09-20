Выбросы сероводорода на свалке в Балашихе превысили норму в 625 раз. Жители выйдут на митинг

27 июля 2017 г. После закрытия свалки в Балашихе компании стали сжигать мусор на местах, отравляя москвичей

Жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки жалуются на удушливый запах от сжигаемого в промзоне мусора. Экологи связывают это с закрытием полигона в Балашихе: теперь некоторые компании экономят на вывозе отходов.