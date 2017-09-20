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Выбросы сероводорода на свалке в Балашихе превысили норму в 625 раз. Жители выйдут на митинг
25 сентября 2017 г. | Время публикации 18:17 | Последние изменения 18:56
Рубрики: Экология  
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Пресс-служба Президента России
Росприроднадзор зафиксировал 625-кратное превышение допустимой концентрации сероводорода на мусорном полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе. Об этом говорится в письме ведомства на имя министра экологии Московской области Александра Когана, распространенного в соцсетях. В Росприроднадзоре ТАСС подтвердили подлинность письма и верность расчетов.

В письме говорится, что пробы воздуха были взяты 12 сентября на трех точках полигона. В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода, а предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе была превышена в 625 раз. В пресс-службе Росприроднадзора уточнили, что делать вывод о систематических нарушениях на полигоне "Кучино" нельзя, так как это был единовременный замер в санитарной зоне. Информацию о последующих проверках на полигоне Росприроднадзор пока не представил.




Кроме того, превышение уровня сероводорода в 30 раз было обнаружено в пробах воздуха, взятых 7 сентября на Люберецких очистных сооружениях "Мосводоканала". Должностные лица привлечены к административной ответственности, а "Мосводоканал" планирует в ближайшее время запустить газоочистное оборудование на источниках выбросов.

Незначительные превышения также зафиксированы на мусорном полигоне "Торбеево" и в садовом некоммерческом товариществе "Василек". На объектах Московского нефтеперерабатывающего завода и мусоросжигательного завода N4 "Экотехпром" превышений концентрации сероводорода не выявлено. Проверки проводились в связи с жалобами жителей на загрязнение воздуха в столичных районах Капотня, Курьяново, Косино, а также в подмосковных Реутове и Балашихе.

В Балашихе 30 сентября пройдет согласованный митинг за тщательное расследование и выявление источника неприятного запаха на юго-востоке Московского региона. Акция пройдет перед ДК "Кучино" с 12:00 до 13:30, заявленное число участников - 100 человек.




Свалку в Балашихе, существовавшую с середины 60-х годов, закрыли в июне 2017 года после того, как жители пожаловались на нее президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Власти Подмосковья утверждали, что закрыть полигон получится не раньше 2019 года, но Путин дал чиновникам месяц, в итоге свалку закрыли буквально за день.

Эксперты предупреждали, что это поспешное решение, так как мощностей других полигонов в регионе не хватит. Через месяц после спешного закрытия "Кучино" жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора. Теперь мусор приходится везти дальше, цены на вывоз поднялись, и маленькие компании, которые не могут позволить себе лишние расходы, начали просто сжигать свои отходы на местах.
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