Власти Москвы объявили об окончании реформы уличной торговли

Реформа рынка нестационарной торговли завершена, заявил РБК
глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. В столице работает 9100 киосков, их количество и расположение принципиально изменяться не будет.
По словам Немерюка, о завершении реформирования нестационарной торговли в Москве можно говорить "с полной уверенностью": договоры на работу в нестационарных торговых объектах заключили около 400 ИП и организаций, в том числе небольшие региональные компании и начинающие предприниматели. С 15 апреля 2015 года мэрия сдала в аренду около 4100 объектов на улицах города и более 400 в подземных переходах. Остальные объекты работают по старым договорам и будут постепенно заменяться вплоть до 2020 года.
Одной из целей реформы город называл исключение класса "рантье", которые сдавали киоски в субаренду мелким предпринимателям, и рост платежей в бюджет. Поступления в бюджет от арендной платы за торговлю, ведущуюся через нестационарные объекты, с 2015 года увеличились в 15,4 раза, заявил Немерюк. По расчетам РБК, в общей сложности мэрия за пять лет должна получить от арендаторов 7,1 миллиарда рублей.
Между тем, по данным экспертов, реформа нестационарной торговли в столице привела к переделу рынка. Цена аренды привлекательных киосков взлетела в десятки раз, а киоски на окраинах оказались никому не нужны. 17 лотов выставлялись на аукцион пять раз. Например, киоск "Мороженое" во дворах на Путевом проезде был арендован только с пятой попытки единственным участником торгов — ИП Аразом Мамедовым. 349 раз торги проходили с единственным участником.
Новые схемы расположения павильонов определялись в зависимости от обеспеченности торговыми площадями, а важный для бизнеса показатель проходимости отошел на второй план. В итоге за права аренды ларьков в проходных местах разворачивалась серьезная борьба, а многие ларьки на окраинах оказались невостребованы прежде всего из-за неудачного расположения. Многих также не устраивает четкая специализация и неравномерное распределение по видам деятельности: больше половины обновленных киосков предназначено для реализации печатной продукции, около 900 торговых точек отведено под мороженое. Это привело к непропорциональному сокращению количества павильонов, которые торгуют продуктами питания и цветами.
При этом около станций метро оставили по одному киоску прессы, хотя годами там уживались по несколько благодаря высокому потоку людей. В итоге в ларьки у метро выстраиваются очереди, а в спальных районах в киосках очень низкая выручка. После сокращения числа киосков с мороженым покупатели переориентировались на супермаркеты, что отрицательно сказалось на доходности оставшихся киосков. А владельцам общепита пришлось закрыть около двух тысяч уличных точек.
По словам экспертов, существующий ассортиментный перечень недостаточен ни для самого бизнеса, ни для потребителей, особенно в тех районах Москвы, где инфраструктура торговли слабо развита изначально. Так, на улице и в подземном переходе у станции метро "Рижская" снесли около 20 павильонов с печатной продукцией, продуктами и мороженым, из-за чего в районе возник дефицит недорогого хлеба и овощей, которым теперь пользуются лоточники-нелегалы.
Реформа стартовала в 2010 году с приходом к власти нового мэра Сергея Собянина, который раскритиковал хаос в уличной торговле
. В апреле 2015 года правительство Москвы постановило сносить все уличные павильоны, которые находились в собственности предпринимателей, и заменять их на типовые киоски, принадлежащие городу. Кульминацией реформы стала "ночь длинных ковшей" 9 февраля 2016 года, когда за одну ночь
власти снесли 97 ларьков. Владельцы павильонов пытались судиться с мэрией, но безуспешно: между тем, по данным журналистов, снос киосков в метро по сути ни к чему не привел
: по содержанию нынешние ларьки ничем не отличаются от развалов 90-х.