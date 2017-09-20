Первые списки домов под расселение опубликуют 26 сентября

22 сентября 2017 г. Массовое строительство домов по программе реновации начнется летом 2018 года

В ближайший месяц будет утвержден список первоочередных кварталов для проектирования и строительства и график отселения и сноса домов. А основная волна строительства домов в рамках программы начнется летом.