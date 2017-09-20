Первые списки домов под расселение опубликуют 26 сентября

Перечень площадок, которые первыми попадут в программу реновации, власти Москвы опубликуют уже в ближайший вторник. Мэр Сергей Собянин заявил об этом в Ульяновске, где проходило заседание президиума Госсовета: его цитирует "Российская газета"
.
Напомним, жилье нового поколения будет соответствовать стандарту "умного дома": в отделке применят энергоэффективные панели, специальные датчики защитят жильцов от перерасхода ресурсов. Строительство таких домов может начаться уже в этом году
. А автомобилисты смогут поставить машины на парковках во дворе или в гаражах недалеко от дома. Соответствующие требования будут прописаны в региональном нормативе жилой застройки, который планируется утвердить до конца года.
До конца октября также будет готов график отселения и сноса домов по первоочередным кварталам реновации, а в правительство Москвы будет передан окончательный список домов, предлагаемых для сохранения. Как сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, после того, как будет опубликовано постановление правительства Москвы по стартовым площадкам, Москомархитектура приступит к разработке проектов поквартальных планировок. А в конце I квартала следующего года их выставят на публичные слушания.