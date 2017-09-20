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Первые списки домов под расселение опубликуют 26 сентября
25 сентября 2017 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 10:58
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Перечень площадок, которые первыми попадут в программу реновации, власти Москвы опубликуют уже в ближайший вторник. Мэр Сергей Собянин заявил об этом в Ульяновске, где проходило заседание президиума Госсовета: его цитирует "Российская газета".

Напомним, жилье нового поколения будет соответствовать стандарту "умного дома": в отделке применят энергоэффективные панели, специальные датчики защитят жильцов от перерасхода ресурсов. Строительство таких домов может начаться уже в этом году. А автомобилисты смогут поставить машины на парковках во дворе или в гаражах недалеко от дома. Соответствующие требования будут прописаны в региональном нормативе жилой застройки, который планируется утвердить до конца года.

До конца октября также будет готов график отселения и сноса домов по первоочередным кварталам реновации, а в правительство Москвы будет передан окончательный список домов, предлагаемых для сохранения. Как сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, после того, как будет опубликовано постановление правительства Москвы по стартовым площадкам, Москомархитектура приступит к разработке проектов поквартальных планировок. А в конце I квартала следующего года их выставят на публичные слушания.
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