Министр культуры назвал установку бюста Сталина в Москве "способом избежать ошибок"

Министр культуры Владимир Мединский в интервью телеканалу
РБК
объяснил необходимость установки бюстов советских и российских лидеров в центре Москвы.
"Единственный способ избежать ошибок, постараться не наступать в 25-й раз на одни и те же грабли - это знать и не забывать и историю, и тех, кто эту историю творил собственными руками", - сказал Мединский, заявив, что установка бюста Сталина в числе прочих российских правителей не является провокацией. По его словам, идея продолжить серию бюстов правителей России правителями советской эпохи была изначально заложена в концепцию "Аллеи правителей". Следующим будет установлен бюст Бориса Ельцина, который планируется открыть в феврале 2018 года, ко дню рождения первого президента России.
Министр рассказал, что на аллею часто приходят школьники и им "наглядно рассказывают, кто из властителей чем отметился, чем знаменит и как важно об этом помнить", подчеркнув, что никого из правителей России нельзя вычеркивать из истории страны. "Могут прийти сталинисты или поклонники Ярослава Мудрого или Павла I, мы не можем их вычеркнуть из истории. Если мы из этой истории что-то вырежем, то превратимся в манкуртов - людей, не помнящих своего прошлого. И вот тогда возможно повторение чего угодно - того, что, может быть, вам не очень нравится", - отметил министр.
Напомним, "Аллея правителей" открылась в мае 2017 года. До открытия второй очереди на ней было установлено 33 бюста государственных деятелей - от Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского. При этом целый ряд российских правителей на аллее не представлен
. Среди них киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Екатерина I. Пользователи соцсетей, внимательно рассмотрев скульптуры Церетели, заметили, что многие бюсты не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и дублируют друг друга
. А в подписях на постаментах встречаются небрежности и ошибки.
Столь же неоднозначно были встречены и памятники советским лидерам, которые были открыты 22 сентября. Во время церемонии открытия противница установки бюста Сталина провела пикет
с плакатом со строчками из стихотворения Анны Ахматовой "Защитникам Сталина".