Министр культуры назвал установку бюста Сталина в Москве "способом избежать ошибок"

22 сентября 2017 г. "Без вычеркнутых имен": в Москве открыли бюсты Ленина, Сталина и других советских правителей

На "Аллее правителей" в центре столицы появились бюсты семи советских руководителей. Одновременно с ними должен был открыться и бюст первого президента РФ Бориса Ельцина, но церемонию решили отложить до годовщины со дня его рождения 1 февраля.