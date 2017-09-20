Член избиркома Зеленограда попалась на организации притона с массажем Рубрики: Криминал

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По версии дознавателей, женщина, возглавляя зарегистрированную в Зеленограде компанию, сняла помещение в поселке Андреевка Солнечногорского района Подмосковья и открыла там массажный салон. По версии следствия, на самом деле в салоне оказывали сексуальные услуги. На сайте салона предлагался мануальный массаж от дипломированного невропатолога, а в социальной сети - эротический, с тем же адресом и телефоном.



"Мастерами по релаксации" были оформлены как минимум шесть девушек. Владелица салона забирала половину оплаченной клиентом суммы, 40 процентов получала массажистка, оставшиеся 10 процентов - администратор. После проверочных закупок оперативники задержали хозяйку салона, администратора и девушек. Владелице предъявлено обвинение в содержании притона для занятия проституцией (часть 1 статьи 241 Уголовного кодекса РФ).



Член территориальной избирательной комиссии одного из районов Зеленограда с правом решающего голоса стала фигурантом уголовного дела об организации занятия проституцией в Подмосковье, сообщает Инфопортал Зеленограда со ссылкой на соответствующее постановление. В пресс-службе Главного управления МВД по Московской области подтвердили актуальность этой информации.По версии дознавателей, женщина, возглавляя зарегистрированную в Зеленограде компанию, сняла помещение в поселке Андреевка Солнечногорского района Подмосковья и открыла там массажный салон. По версии следствия, на самом деле в салоне оказывали сексуальные услуги. На сайте салона предлагался мануальный массаж от дипломированного невропатолога, а в социальной сети - эротический, с тем же адресом и телефоном."Мастерами по релаксации" были оформлены как минимум шесть девушек. Владелица салона забирала половину оплаченной клиентом суммы, 40 процентов получала массажистка, оставшиеся 10 процентов - администратор. После проверочных закупок оперативники задержали хозяйку салона, администратора и девушек. Владелице предъявлено обвинение в содержании притона для занятия проституцией (часть 1 статьи 241 Уголовного кодекса РФ).



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