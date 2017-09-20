До конца недели столицу ожидает похолодание и заморозки Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



До конца недели в столице сохранится высокое атмосферное давление и погода без осадков, с прохладными ночами, а в среду и четверг температура местами может понижаться до заморозков. Постепенно начнет понижаться и дневная температура: в Москве от плюс 14-16 градусов в понедельник до 9-11 в четверг, по области от 12-17 до 7-12 градусов.



С пятницы атмосферное давление начнет падать, местами пройдет небольшой дождь, похолодание продолжится, и значения среднесуточной температуры окажутся примерно на 3 градуса ниже климатической нормы. В частности, в субботу, 30 сентября, дневная температура в столице составит лишь 4-9 градусов тепла.



Московский регион большую часть недели будет находиться под влиянием северного антициклона, из-за чего ожидаются похолодания, а в середине недели - ночные заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ До конца недели в столице сохранится высокое атмосферное давление и погода без осадков, с прохладными ночами, а в среду и четверг температура местами может понижаться до заморозков. Постепенно начнет понижаться и дневная температура: в Москве от плюс 14-16 градусов в понедельник до 9-11 в четверг, по области от 12-17 до 7-12 градусов.С пятницы атмосферное давление начнет падать, местами пройдет небольшой дождь, похолодание продолжится, и значения среднесуточной температуры окажутся примерно на 3 градуса ниже климатической нормы. В частности, в субботу, 30 сентября, дневная температура в столице составит лишь 4-9 градусов тепла.



Предыдущая статья | Следующая статья

