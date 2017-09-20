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До конца недели столицу ожидает похолодание и заморозки
25 сентября 2017 г. | Время публикации 14:23 | Последние изменения 16:06
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Московский регион большую часть недели будет находиться под влиянием северного антициклона, из-за чего ожидаются похолодания, а в середине недели - ночные заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

До конца недели в столице сохранится высокое атмосферное давление и погода без осадков, с прохладными ночами, а в среду и четверг температура местами может понижаться до заморозков. Постепенно начнет понижаться и дневная температура: в Москве от плюс 14-16 градусов в понедельник до 9-11 в четверг, по области от 12-17 до 7-12 градусов.

С пятницы атмосферное давление начнет падать, местами пройдет небольшой дождь, похолодание продолжится, и значения среднесуточной температуры окажутся примерно на 3 градуса ниже климатической нормы. В частности, в субботу, 30 сентября, дневная температура в столице составит лишь 4-9 градусов тепла.

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Понедельник, 25 сентября 2017 г. // Последняя новость 16:09
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