Стритрейсеры устроили гонки на скорости до 270 километров в час в Подмосковье

Мажоры устроили гонки на скорости 270 км/ч под Москвой. Как сообщает РЕН ТВ
, инцидент произошел недалеко от Павловской слободы.
Владельцы BMW и Mercedes решили покататься наперегонки, попутчики автолихача снимали происходящее на видео. На записи видно, как водитель первой иномарки разогнал автомобиль до 270 километров в час. Второй автолихач также разогнался. Гонщики не хотели уступать друг другу и все время ускорялись, обгоняя другие машины. На видео, которое приводит Life
, владелец BMW кричит своему сопернику, чтобы тот "ушел с дороги", также слышны фразы "кидает по сторонам", "крепче держи".
Ранее в интернете появился ролик, на котором видно, как девушка за рулем автомобиля Mercedes AMG превысила скоростной режим практически на 200 километров в час. Многие пользователи интернета раскритиковали девушку за рулем, назвав ее "мажоркой" и "новой Багдасарян"
, в то время как другие усомнились в рекорде, отметив несоответствия на видео.