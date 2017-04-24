Стритрейсеры устроили гонки на скорости до 270 километров в час в Подмосковье

12 апреля 2017 г. Автоледи разогнала Mercedes на МКАД до 320 километров в час

В интернете появился ролик, на котором девушка за рулем Mercedes AMG превысила скоростной режим практически на 200 километров в час. Ее уже успели назвать "новой Багдасарян", в то время как другие усомнились в рекорде.