]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
апреля
pda
Поиск
Архив

Стритрейсеры устроили гонки на скорости до 270 километров в час в Подмосковье
26 апреля 2017 г. | Время публикации 11:14 | Последние изменения 13:19
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Мажоры устроили гонки на скорости 270 км/ч под Москвой. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел недалеко от Павловской слободы.

Владельцы BMW и Mercedes решили покататься наперегонки, попутчики автолихача снимали происходящее на видео. На записи видно, как водитель первой иномарки разогнал автомобиль до 270 километров в час. Второй автолихач также разогнался. Гонщики не хотели уступать друг другу и все время ускорялись, обгоняя другие машины. На видео, которое приводит Life, владелец BMW кричит своему сопернику, чтобы тот "ушел с дороги", также слышны фразы "кидает по сторонам", "крепче держи".

Ранее в интернете появился ролик, на котором видно, как девушка за рулем автомобиля Mercedes AMG превысила скоростной режим практически на 200 километров в час. Многие пользователи интернета раскритиковали девушку за рулем, назвав ее "мажоркой" и "новой Багдасарян", в то время как другие усомнились в рекорде, отметив несоответствия на видео.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Автоледи разогнала Mercedes на МКАД до 320 километров в час
12 апреля 2017 г.
Автоледи разогнала Mercedes на МКАД до 320 километров в час
В интернете появился ролик, на котором девушка за рулем Mercedes AMG превысила скоростной режим практически на 200 километров в час. Ее уже успели назвать "новой Багдасарян", в то время как другие усомнились в рекорде.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.04.2017   13:34
6
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 26 апреля 2017 г. // Последняя новость 13:23
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>