Власти Подмосковья предлагают ужесточить порядок взыскания долгов по налогам Рубрики: Экономика

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Правительства России



Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с предложением ужесточить механизм взыскания налоговой задолженности физлиц. Он обращает внимание премьер-министра на то, что по итогам 2016 года долги граждан по имущественным налогам (на недвижимость, автомобили и землю) выросли на 26% и составили 212,6 миллиарда рублей, что выше суммы годовых поступлений в бюджет РФ на 18%. Этими темпами долг растет как минимум последние два года, значительную его часть составляют уклонения от автомобильных налогов.



Нынешний механизм взыскания, по мнению губернатора, не особенно эффективен: процедура растянута на срок более 300 дней, между задействованными в ней ФНС, Службой судебных приставов, мировыми судьями и "Почтой России" отсутствует электронный документооборот. А ограничение на выезд за пределы РФ не затрагивает большинство жителей страны.



Для воздействия на должников предлагается внести поправки в статью 48 Налогового кодекса, распространив на физических лиц внесудебное списание со счетов задолженности от 10 тысяч рублей. Сейчас задолженность физлиц взыскивается только в судебном порядке, новый же порядок позволит налоговикам самостоятельно выносить решения о взимании долгов и списывать задолженность с зарплатных и банковских счетов граждан.



Также планируется ввести для граждан-должников ограничения на получение ряда государственных и муниципальных услуг. Это запрет на регистрацию сделок с недвижимостью и автомобилями, временное ограничение на пользование транспортным средством, запрет на получение загранпаспорта, лицензий на оружие, охотничьего билета, выписок из реестров и так далее.



В Федеральной налоговой службе сообщили, что знакомы с предложениями подмосковных властей, однако от их оценки воздержались. Несмотря на внешнюю привлекательность мер, СМИ отмечают, что ограничения могут помешать гражданину найти деньги для погашения долга. По словам юристов, меры, предлагаемые подмосковным губернатором, способны улучшить ситуацию с собираемостью налогов, но при этом не обойдется без ошибочных списаний. Сами же горожане не будут оспаривать такие списания, поскольку юристов, специализирующихся на этом, практически нет, а их услуги обойдутся горожанам дороже, чем суммы самих задолженностей.



Власти Московской области обратились в правительство с идеей ужесточения порядка взыскания задолженности по налогам физлиц. Предлагается, что в случае налогового долга в размере 10 тысяч рублей налоговики смогут взыскивать его без суда с зарплатных и банковских счетов гражданина. Кроме того, для должников может быть введен запрет на получение ряда госуслуг. В ФНС воздержались от оценки уместности инициатив: юристы уверены, что оспаривать списания в судах граждане не будут. Об этом пишет "Коммерсант" Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с предложением ужесточить механизм взыскания налоговой задолженности физлиц. Он обращает внимание премьер-министра на то, что по итогам 2016 года долги граждан по имущественным налогам (на недвижимость, автомобили и землю) выросли на 26% и составили 212,6 миллиарда рублей, что выше суммы годовых поступлений в бюджет РФ на 18%. Этими темпами долг растет как минимум последние два года, значительную его часть составляют уклонения от автомобильных налогов.Нынешний механизм взыскания, по мнению губернатора, не особенно эффективен: процедура растянута на срок более 300 дней, между задействованными в ней ФНС, Службой судебных приставов, мировыми судьями и "Почтой России" отсутствует электронный документооборот. А ограничение на выезд за пределы РФ не затрагивает большинство жителей страны.Для воздействия на должников предлагается внести поправки в статью 48 Налогового кодекса, распространив на физических лиц внесудебное списание со счетов задолженности от 10 тысяч рублей. Сейчас задолженность физлиц взыскивается только в судебном порядке, новый же порядок позволит налоговикам самостоятельно выносить решения о взимании долгов и списывать задолженность с зарплатных и банковских счетов граждан.Также планируется ввести для граждан-должников ограничения на получение ряда государственных и муниципальных услуг. Это запрет на регистрацию сделок с недвижимостью и автомобилями, временное ограничение на пользование транспортным средством, запрет на получение загранпаспорта, лицензий на оружие, охотничьего билета, выписок из реестров и так далее.В Федеральной налоговой службе сообщили, что знакомы с предложениями подмосковных властей, однако от их оценки воздержались. Несмотря на внешнюю привлекательность мер, СМИ отмечают, что ограничения могут помешать гражданину найти деньги для погашения долга. По словам юристов, меры, предлагаемые подмосковным губернатором, способны улучшить ситуацию с собираемостью налогов, но при этом не обойдется без ошибочных списаний. Сами же горожане не будут оспаривать такие списания, поскольку юристов, специализирующихся на этом, практически нет, а их услуги обойдутся горожанам дороже, чем суммы самих задолженностей.



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