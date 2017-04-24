Долгосрочная парковка в аэропорту "Домодедово" подешевеет с 1 мая

Стоимость долгосрочной парковки в аэропорту "Домодедово" снизится c 1 мая. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе воздушной гавани, суточный тариф на паркинге P7 составит 250 рублей с первых по третьи сутки, а после 11 суток - 150 рублей. На стоянке Р3, которая расположена ближе всего к зданию аэровокзала, будет введен посуточный тариф - 800 рублей.
Автовладельцы, оставившие машины на парковках аэропорта до введения нового тарифа, при выезде будут платить по ценам, действовавшим на момент заезда. Как отметили в руководстве аэропорта, ежемесячно на его парковках оставляют свыше миллиона автомобилей. В связи с этим напротив нового сегмента аэропорта ведется строительство нового многоуровневого паркинга на 3500 мест, всего на территории аэропорта будет около 9 тысяч машино-мест.
В прошлом году вокруг парковки аэропорта разгорелся скандал: водитель оставил свой автомобиль на паркинге Р3, которым неоднократно пользовался раньше, а через три дня при выезде с парковки выяснилось, что суточный тариф был упразднен. В итоге водитель получил чек на 15,6 тысячи рублей
. На справедливое возмущение своего клиента в аэропорту тогда заявили, что вся информация была размещена как на сайте аэропорта, так и на информационных стендах на парковке. После шумихи, поднятой в СМИ, аэропорт вручил водителю подарочный сертификат
.