Мошенники орудуют в Москве от лица Пенсионного фонда под предлогом смены номера СНИЛС

10 апреля 2017 г. Мошенники продают билеты в столичные театры от имени работников департамента культуры

Мошенники звонят москвичам, представляясь сотрудниками департамента, с предложениями купить билеты на культурные мероприятия, и создают фальшивые сайты. В самом департаменте подчеркивают, что не занимаются продажей билетов.