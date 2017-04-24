Штормовое предупреждение объявлено в Москве Рубрики: Погода

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Ранее Росгидромет сообщил, что с вечера среды в Москве начнутся проливные дожди, которые будут идти несколько суток. Прирост осадков к утру субботы может превысить половину месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. Сильные дожди будут сопровождаться порывистым ветром до 12-17 метров в секунду. Столичные синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и шквалистом ветре в ближайшие часы. Как сообщили в столичном Гидрометеобюро , с 12:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше. Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.Ранее Росгидромет сообщил, что с вечера среды в Москве начнутся проливные дожди, которые будут идти несколько суток. Прирост осадков к утру субботы может превысить половину месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. Сильные дожди будут сопровождаться порывистым ветром до 12-17 метров в секунду.



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