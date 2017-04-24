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Штормовое предупреждение объявлено в Москве
26 апреля 2017 г. | Время публикации 11:47 | Последние изменения 13:17
Рубрики: Погода  
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Фото NEWSru.com
Столичные синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и шквалистом ветре в ближайшие часы. Как сообщили в столичном Гидрометеобюро, с 12:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше. Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

Ранее Росгидромет сообщил, что с вечера среды в Москве начнутся проливные дожди, которые будут идти несколько суток. Прирост осадков к утру субботы может превысить половину месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. Сильные дожди будут сопровождаться порывистым ветром до 12-17 метров в секунду.
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Среда, 26 апреля 2017 г. // Последняя новость 13:23
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