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Объявление станции метро "Улица 1905 года" перевели на английский: "Ulitsa nineteen oh five goda"
26 апреля 2017 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 17:38
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В метро Москвы изменился англоязычный вариант голосового объявления станции "Улица 1905 года". Это было сделано по "множественным обращениям пассажиров", так как предыдущий вариант был непонятным, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена. Если ранее голосовое объявление станции звучало как "Ulitsa tysyacha devyatsot pyatogo goda", то теперь цифры в названии переведены на английский язык: "Ulitsa nineteen oh five goda".

Переводчик Леонид Володарский в интервью радиостанции "Говорит Москва" высказал мнение, что для иностранцев достаточно выпустить переведённые карты метро, а необходимости объявлять станции по-английски нет. "У нас почему-то стараются быть иностраннее всех иностранцев. Когда человек, искривляя речевой аппарат, читает это по-английски якобы. Я во многих странах был, в больших городах, и я что-то такого нигде не видел. С моей точки зрения, как жителя Москвы, это пустая трата денег", - заявил переводчик.

Московское метро активно "англизируют" к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 года. Названия станций дублируют на английском языке на Калужско-Рижской, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Таганско-Краснопресненской, Кольцевой линиях метро и на Московском центральном кольце. Летом объявлять станции на английском языке будут на всех линиях столичного метро.

Ранее на пять языков планировалось перевести и схемы метро: английский, французский, испанский, китайский и арабский. Число языковых интерфейсов увеличат в билетных автоматах. Несколько лет столичные власти внедряли латиницу на уличные указатели, но это приводило к таким нелепым и смехотворным ошибкам, что в начале 2016 года мэр Сергей Собянин объявил об отказе от дублирования названий всех улиц.
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