Объявление станции метро "Улица 1905 года" перевели на английский: "Ulitsa nineteen oh five goda"

1 октября 2016 г. Станции на "оранжевой" линии начнут объявлять на английском

Сейчас объявления по-английски звучат на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях. Дублирование на английский в поездах всех линии метро планируется ввести к Кубку федераций, который пройдет летом 2017 года.