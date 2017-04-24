Названы улицы, которые будут перекрывать в Москве в ближайшие дни

26 апреля 2017 г. Мэрия "позаботилась" о нервах водителей, призвав отказаться от автомобилей на время ремонта улиц

В связи с масштабным благоустройством улиц в столице по утрам и вечерам ожидаются гигантские пробки до 9-10 баллов. На некоторую разгрузку дорог можно надеяться лишь к середине июня, когда начнется сезон отпусков.