Встречи с префектами по поводу программы реновации пройдут сегодня только в трех округах

Встречи префектов
с населением по вопросу реновации жилья пройдут сегодня вечером в трех московских округах – Северо-Восточном, Северо-Западном и Зеленоградском. Об этом сообщает ТАСС по итогам обзвона информационных центров префектур. Изначально таких собраний должно было быть больше, но большинство из них перенесли на вторую половину мая.
По мнению политолога Михаила Виноградова, московские власти решили взять паузу после встреч москвичей с главами управ
, которые показали, что чиновникам и самим не ясны многие детали программы реновации. За это время мэрия либо "будет осмыслять, что произошло, идти на уступки", либо сделает вид, что темп продвижения проекта снижается, либо нанесет еще один удар, считает Виноградов.
Все сегодняшние встречи начнутся в 19:00. В префектуре Северо-Западного округа
агентству подтвердили, что встреча состоится 26 апреля. Как уточняется на портале мэра
, жителей ждут по адресу: улица Штурвальная, дом 7, корпус 2. В Зеленоградской
префектуре подтвердили, что встреча пройдет 26 апреля в здании префектуры по адресу: Центральный проезд, 1. В Северо-Восточном округе
встреча пройдет на улице Милашенкова, 14.
В префектурах Северного, Восточного, Юго-Восточного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов на звонок ТАСС никто не ответил. В графике на сайте
департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы значится, что встреча с населением ТиНАО
состоится 26 апреля в 19:00 по адресу: поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, д.1. Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Новой Москве будет действовать своя программа сноса ветхого и аварийного жилья, которая формально никак не связана с программой реновации пятиэтажек.
По данным сайта мэрии, в САО
вместо встречи 26 апреля пройдут три встречи: 18 мая в 19:00 по адресу: улица Дубосековская, дом 4а/1; 24 мая в 19:00 по адресу: улица Флотская, дом 1; 31 мая в 19:00 по адресу: улица Куусинена, дом 19а.
В ВАО
, согласно сайту мэрии, вместо встречи 26 апреля будет проведено две встречи: 18 мая в 19:00 по адресу: улица 5-я Парковая, дом 60; 24 мая в 19:00 по адресу: улица 1-я Владимирская, дом 10б.
В ЮВАО
вместо встречи 26 апреля будет проведено три встречи: 17 мая в 19:00 по адресу: улица Шкулева, дом 2, строение 1; 24 мая в 19:00 по адресу: Есенинский бульвар, дом 14, корпус 2; 31 мая в 19:00 по адресу: 1-й Институтский проезд, дом 1.
В ЮЗАО
вместо встречи 26 апреля в 19:00 по адресу: улица Крупской, дом 12 будет проведено три встречи: 17 мая в 19:00 по адресу: улица Академика Пилюгина, дом 2. Адреса встреч 24 и 31 мая еще не определены. В информцентре префектуры Южного округа
ТАСС подтвердили, что вместо встречи 26 апреля пройдут три собрания - 17, 22, и 31 мая.
Встречи с префектурой Западного округа
на сайте мэрии не анонсируются. В графике департамента территориальных органов значится дата 26 апреля и адрес: улица Богданова, дом 50. Редакция Business FM
, пытаясь выяснить, будет ли сегодня встреча, получила противоречивую информацию. В управе Филевского парка, куда переключили звонок журналистов, заявили, что встреча относится только к жителям района Солнцево. В управе Солнцево, однако, сообщили, что встреча на улице Богданова предназначена для всех жителей Западного округа.
Большинство префектур перенесло встречи, чтобы подготовиться к их проведению. В префектуре Центрального округа
перенос встречи объяснили занятостью префекта и тем, что на обработку информации, полученной в ходе встреч жителей с управами, нужно больше времени. В графике департамента территориальных органов исполнительной власти указано, что встреча в ЦАО пройдет 15 мая по адресу: Олимпийский проспект, 14.