Встречи с префектами по поводу программы реновации пройдут сегодня только в трех округах

24 апреля 2017 г. Программу реновации обсудят на встречах с префектами округов

В связи с интересом горожан к реновации было принято решение увеличить количество встреч: вместо одной плановой, которая должна была пройти 26 апреля, состоится несколько. Это позволит принять участие в обсуждении всем желающим.