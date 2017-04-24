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При реновации учтут возможность размена старых квартир
26 апреля 2017 г. | Время публикации 09:04 | Последние изменения 09:21
Рубрики: Недвижимость, Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Чиновники разрабатывают механизм размена квартир и расселения семей из пятиэтажек. Предполагается, что семьи из нескольких поколений смогут разъехаться по разным квартирам, согласившись на более дешевое жилье или доплатив, сообщает РБК.

Столичные власти прорабатывают механизм размена квартир при расселении пятиэтажек, рассказали два собеседника в Мосгордуме. Об этом же 19 апреля говорил глава управы Черемушек Мурад Бекниязов на встрече с жителями района. По его словам, семья из нескольких поколений сможет разъехаться по разным квартирам.

"Механизм расселения семей в настоящее время прорабатывается. По предварительной информации, это можно будет сделать либо при условии внесения дополнительной платы, либо за счет переезда в район с более низкой стоимостью квартир, либо при сочетании этих двух вариантов", - отметил глава управы, отвечая на вопросы жильцов пятиэтажек, смогут ли они при сносе дома разъехаться с родными на разные квартиры.

Источники в Мосгордуме подтвердили, что варианты расселения разных категорий жильцов активно обсуждаются властями. "Должен быть особый порядок для больших семей, когда в квартире прописаны семь-десять человек. Они наверняка стоят в очереди, и, конечно, их будут расселять", - сказал один из собеседников РБК. Теоретически трехкомнатную квартиру можно будет разменять на однокомнатную и двухкомнатную, а также предоставлять жилье большей площади за доплату или за переезд в другой район. Однако пока эти механизмы нигде не прописаны. Также неясно, в квартиры какой площади переселять жителей коммуналок.

По словам экспертов, подобные вопросы решаются подзаконными актами: после принятия федерального закона будут приниматься поправки в московское законодательство, связанные с Жилищным кодексом. Глава комиссии Мосгордумы по градостроительству Сергей Зверев сообщил, что пока официальных решений насчет расселения семей нет, но сам проект закона содержит норму о возможности улучшения жилищных условий. В целом же по программе реновации планируется выделять бесплатно в собственность одну равнозначную квартиру из расчета метр жилой площади на метр жилой площади. Исключение будет сделано для стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Накануне главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что при реализации программы реновации власти откажутся от микрорайонов в пользу квартальной застройки. Внешний вид домов будет определен на международном конкурсе. Ради программы будут изменены градостроительные нормы, а плотность населения в попавших под снос кварталах впоследствии увеличится "раза в два". Несмотря на то, что против бездумной реализации программы выступили в том числе в Союзе архитекторов, власти полагают, что протест "искусственно раздут" оппозицией и призывают не поддаваться на провокации. Предварительный список домов "под снос" будет опубликован на портале столичной мэрии после майских праздников.
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