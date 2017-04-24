При реновации учтут возможность размена старых квартир

Чиновники разрабатывают механизм размена квартир и расселения семей из пятиэтажек. Предполагается, что семьи из нескольких поколений смогут разъехаться по разным квартирам, согласившись на более дешевое жилье или доплатив, сообщает РБК
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Столичные власти прорабатывают механизм размена квартир при расселении пятиэтажек, рассказали два собеседника в Мосгордуме. Об этом же 19 апреля говорил глава управы Черемушек Мурад Бекниязов на встрече с жителями района. По его словам, семья из нескольких поколений сможет разъехаться по разным квартирам.
"Механизм расселения семей в настоящее время прорабатывается. По предварительной информации, это можно будет сделать либо при условии внесения дополнительной платы, либо за счет переезда в район с более низкой стоимостью квартир, либо при сочетании этих двух вариантов", - отметил глава управы, отвечая на вопросы жильцов пятиэтажек, смогут ли они при сносе дома разъехаться с родными на разные квартиры.
Источники в Мосгордуме подтвердили, что варианты расселения разных категорий жильцов активно обсуждаются властями. "Должен быть особый порядок для больших семей, когда в квартире прописаны семь-десять человек. Они наверняка стоят в очереди, и, конечно, их будут расселять", - сказал один из собеседников РБК. Теоретически трехкомнатную квартиру можно будет разменять на однокомнатную и двухкомнатную, а также предоставлять жилье большей площади за доплату или за переезд в другой район. Однако пока эти механизмы нигде не прописаны. Также неясно, в квартиры какой площади переселять жителей коммуналок.
По словам экспертов, подобные вопросы решаются подзаконными актами: после принятия федерального закона будут приниматься поправки в московское законодательство, связанные с Жилищным кодексом. Глава комиссии Мосгордумы по градостроительству Сергей Зверев сообщил, что пока официальных решений насчет расселения семей нет, но сам проект закона содержит норму о возможности улучшения жилищных условий. В целом же по программе реновации планируется выделять бесплатно в собственность одну равнозначную квартиру из расчета метр жилой площади на метр жилой площади. Исключение будет сделано для стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.
Накануне главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что при реализации программы реновации власти откажутся от микрорайонов в пользу квартальной застройки. Внешний вид домов будет определен на международном конкурсе. Ради программы будут изменены градостроительные нормы
, а плотность населения в попавших под снос кварталах впоследствии увеличится "раза в два". Несмотря на то, что против бездумной реализации программы выступили в том числе в Союзе архитекторов
, власти полагают, что протест "искусственно раздут" оппозицией
и призывают не поддаваться на провокации. Предварительный список домов "под снос" будет опубликован на портале столичной мэрии после майских праздников.