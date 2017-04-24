Мосгордума одобрила выделение почти 100 миллиардов рублей на подготовку к сносу пятиэтажек Рубрики: Общество

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ОПРОС: соблюдение прав граждан в скандальном проекте "реновации"



Годовые расходы столичного бюджета превысят 2 триллиона рублей, достигнув 2 триллиона 73 миллиарда рублей. При этом расходы в законе о бюджете Москвы на 2017 год останутся по-прежнему на уровне 1 триллиона 758,6 миллиарда рублей. Дефицит возрастет до 314,4 миллиарда рублей. С принятием поправок отношение дефицита бюджета Москвы к объему собственных доходов (без учета федеральных средств) составит 17,9%.



Как сообщила



Согласно предварительным расчетам, общая стоимость сноса пятиэтажек составит примерно



Между тем против программы выступила депутат Мосгордумы Елена Шувалова, разместившая видео своего выступления



Шувалова также напомнила недавние слова президента РФ Владимира Путина, который обвинил госорганы в излишней спешке, "штурмовщине" и суете при принятии законов. "Принимая законы, депутаты думают, что завтра манна небесная посыпется. <...> Решения должны быть выверены и основаны на потребностях общества", - процитировала депутат, укорив депутатов Мосгордумы в невнимании к москвичам, которые собрались возле здания накануне вечером. "Почему же вы не подошли к этим москвичам, почему вы с ними не поговорили? Они бы вам все сказали, что они думают. Почему вы до сих пор не расселили дома на Кожевнической улице, дома на Парковой улице, а сейчас кощунственно вытащили их и трясете, для того, чтобы вам выделили деньги для получения дальнейшей прибыли от использования московской земли?"



Депутат также отметила, что начало реализации проекта без принятия закона "попирает все правовые нормы". "Следующий закон, мне вчера говорили на приеме москвичи, будет о создании концлагерей и газовых камер, если насильственную депортацию и экспроприацию уже применяют". По ее словам, москвичи считают, что подобные решения правительства явно непродуманы. "Не доводите, пожалуйста, город до революционной ситуации. Он вас просто сметет. Подумайте о будущем", - заключила Шувалова.



Мосгордума приняла изменения в закон о бюджете Москвы на 2017 год, увеличивающие расходную часть на 96,5 миллиардов рублей для подготовки к программе реновации устаревшего жилого фонда. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, выступая в городском парламенте, назвала происходящее "грабежом".Годовые расходы столичного бюджета превысят 2 триллиона рублей, достигнув 2 триллиона 73 миллиарда рублей. При этом расходы в законе о бюджете Москвы на 2017 год останутся по-прежнему на уровне 1 триллиона 758,6 миллиарда рублей. Дефицит возрастет до 314,4 миллиарда рублей. С принятием поправок отношение дефицита бюджета Москвы к объему собственных доходов (без учета федеральных средств) составит 17,9%.Как сообщила "Интерфаксу" руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, средства пойдут на формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства "стартовых" домов, выполнение предпроектных и проектных работ.Согласно предварительным расчетам, общая стоимость сноса пятиэтажек составит примерно 3,5 триллиона рублей . Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что программа реновации будет финансироваться за счет городского бюджета первые пять-шесть лет, пока не будет разработан механизм привлечения инвесторов. Правительство Москвы уже готово выделить на развитие программы до 300 миллиардов рублей из расчета 100 миллиардов в год.Между тем против программы выступила депутат Мосгордумы Елена Шувалова, разместившая видео своего выступления на Facebook . "В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 161. Называется она "грабеж"", - заявила депутат, пояснив, что налоги физических лиц является основной доходной статьей столичного бюджета. "Вот у этих физических лиц вы спросили, как они относятся к тому, что вы берете такую огромную сумму, залезая <...> в их карман?", - задала она вопрос, пояснив, что на недавнем приеме с участием местных жителей ее приемная "ломилась" от противников реновации и вручив внушительную стопку писем от них председателю Мосгордумы", . "Это только маленькая часть тех писем, которые направляются во все инстанции, и в Мосгордуму, и в Государственную думу", - подчеркнула она.Шувалова также напомнила недавние слова президента РФ Владимира Путина, который обвинил госорганы в излишней спешке, "штурмовщине" и суете при принятии законов. "Принимая законы, депутаты думают, что завтра манна небесная посыпется. <...> Решения должны быть выверены и основаны на потребностях общества", - процитировала депутат, укорив депутатов Мосгордумы в невнимании к москвичам, которые собрались возле здания накануне вечером. "Почему же вы не подошли к этим москвичам, почему вы с ними не поговорили? Они бы вам все сказали, что они думают. Почему вы до сих пор не расселили дома на Кожевнической улице, дома на Парковой улице, а сейчас кощунственно вытащили их и трясете, для того, чтобы вам выделили деньги для получения дальнейшей прибыли от использования московской земли?"Депутат также отметила, что начало реализации проекта без принятия закона "попирает все правовые нормы". "Следующий закон, мне вчера говорили на приеме москвичи, будет о создании концлагерей и газовых камер, если насильственную депортацию и экспроприацию уже применяют". По ее словам, москвичи считают, что подобные решения правительства явно непродуманы. "Не доводите, пожалуйста, город до революционной ситуации. Он вас просто сметет. Подумайте о будущем", - заключила Шувалова.



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