Депутат Мосгордумы: власти залезли "жирной лапой олигархов" в карман москвичей

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова раскритиковала одобренное столичным парламентом выделение 96,5 миллиарда
рублей из бюджета Москвы на подготовку к программе реновации. Она назвала происходящее грабежом и вручила председателю Мосгордумы стопку писем москвичей против программы. Видео выступления Шувалова разместила в Facebook
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"В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 161. Называется она "грабеж", – начала депутат, пояснив, что налоги физических лиц являются основной доходной статьей столичного бюджета. - Вот у этих физических лиц вы спросили, как они относятся к тому, что вы берете такую огромную сумму, залезая жирной лапой олигархов в их карман?".
Шувалова рассказала, что на недавнем приеме с участием местных жителей ее приемная "ломилась" от противников реновации, и передала председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову внушительную стопку писем москвичей против сноса хрущевок. "Это только маленькая часть тех писем, которые направляются во все инстанции, и в Мосгордуму, и в Государственную думу", – подчеркнула депутат.
Шувалова также напомнила недавние слова президента России Владимира Путина, который обвинил госорганы в излишней спешке, "штурмовщине" и суете при принятии законов. "Принимая законы, депутаты думают, что завтра манна небесная посыпется. А она не сыпется. Решения должны быть выверены и основаны на потребностях общества", – процитировала депутат, укорив депутатов Мосгордумы в невнимании к москвичам, которые собрались возле здания парламента накануне вечером.
"Почему же вы не подошли к этим москвичам, почему вы с ними не поговорили? Они бы вам все сказали, что они думают. Почему вы до сих пор не расселили дома на Кожевнической улице, дома на Парковой улице, а сейчас кощунственно вытащили их и трясете, для того, чтобы вам выделили деньги для получения дальнейшей прибыли от использования московской земли?"
Депутат также отметила, что начало реализации проекта без принятия закона "попирает все правовые нормы": "Следующий закон, мне вчера говорили на приеме москвичи, будет о создании концлагерей и газовых камер, если насильственную депортацию и экспроприацию уже применяют". По ее словам, москвичи считают, что подобные решения правительства явно не продуманы. "Не доводите, пожалуйста, город до революционной ситуации. Он вас просто сметет. Подумайте о будущем", – заключила Шувалова.
Согласно предварительным расчетам, общая стоимость сноса пятиэтажек составит примерно 3,5 триллиона рублей
. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что программа реновации будет финансироваться за счет городского бюджета первые пять-шесть лет, пока не будет разработан механизм привлечения инвесторов. Правительство Москвы уже готово выделить на развитие программы до 300 миллиардов рублей из расчета 100 миллиардов в год.