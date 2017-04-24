Депутат Мосгордумы: власти залезли "жирной лапой олигархов" в карман москвичей

26 апреля 2017 г. Мосгордума одобрила выделение почти 100 млрд рублей на подготовку к сносу домов - теперь бюджет в дефиците

Мосгордума приняла изменения в закон о бюджете на 2017 год, увеличивающие расходы на 96,5 миллиардов рублей для подготовки к программе реновации. Средства пойдут на подготовку площадок для строительства новых домов, проектные работы.