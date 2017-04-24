Театральный квартал и музей российской эстрады появятся в центре столицы в 2019 году Городская инфраструктура Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как рассказали в пресс-службе музея имени Бахрушина, первыми новое пространство освоят столичные сценографы. Выставка театральных художников "Итоги сезона номер 53" будет проходить с 27 апреля по 31 мая в здании бывшей медсанчасти номер 32. Посетители смогут увидеть фотографии, видеоинсталляции и даже комиксы к спектаклям российских театров, различные театральные декорации, макеты и эскизы к ним. Например, в пространстве главного художника электротеатра "Станиславский" Анастасии Нефёдовой будут показаны эскизы костюмов, фотографии, коллажи и комиксы к спектаклю "Идиотология" по роману Достоевского "Идиот". После окончания выставки новое пространство будущего музейно-театрального центра используют и для других проектов.



Реконструкцию четырехэтажного здания бывшей медсанчасти планируют завершить в 2018 году. Здесь расположится музейно-театральный центр, общая площадь которого составит четыре тысячи квадратных метров. На первом этаже здания появятся зона отдыха и кафе с летней верандой, выходящей во двор и выставочные залы общей площадью около 500 квадратных метров. На втором и третьем этажах появятся временные выставки, посвященные современному театральному искусству, а также экспозиция музея российской эстрады.



Посетителям покажут, как зарождалась отечественная эстрада в первых кабаре-клубах на рубеже XIX–XX веков. Кроме того, в музее можно будет познакомиться с различными направлениями эстрады, среди которых пение, танец, цирк на сцене, джаз-оркестр, а также разговорный и оригинальные жанры. Здесь будут представлены экспозиции, посвященные жизни и творчеству Аркадия Райкина, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и многих других. А новые помещения для фондовых отделов позволят увеличить общее количество выставочных площадей музея.



В 2019 году территория вокруг Театрального музея имени Бахрушина превратится в музейно-театральный квартал. Он расположится между улицами Бахрушина, Татарской и Зацепским Валом. Там появится летняя эстрада, где можно будет проводить мероприятия в теплое время года, и павильоны с театральными аттракционами для детей. Со стороны Садового кольца организуют зону для прогулок и отдыха в виде французского партера с цветниками. Там планируют проводить уличные выставки. 27 апреля в здании бывшей медсанчасти номер 32 на Татарской улице откроется новое выставочное пространство будущего музейно-театрального центра. Сам центр, в котором появится музей российской эстрады, откроется в 2018 году, а к 2019 году вся близлежащая территория превратится в театральный квартал, центром которого станет Театральный музей имени Бахрушина. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Как рассказали в пресс-службе музея имени Бахрушина, первыми новое пространство освоят столичные сценографы. Выставка театральных художников "Итоги сезона номер 53" будет проходить с 27 апреля по 31 мая в здании бывшей медсанчасти номер 32. Посетители смогут увидеть фотографии, видеоинсталляции и даже комиксы к спектаклям российских театров, различные театральные декорации, макеты и эскизы к ним. Например, в пространстве главного художника электротеатра "Станиславский" Анастасии Нефёдовой будут показаны эскизы костюмов, фотографии, коллажи и комиксы к спектаклю "Идиотология" по роману Достоевского "Идиот". После окончания выставки новое пространство будущего музейно-театрального центра используют и для других проектов.Реконструкцию четырехэтажного здания бывшей медсанчасти планируют завершить в 2018 году. Здесь расположится музейно-театральный центр, общая площадь которого составит четыре тысячи квадратных метров. На первом этаже здания появятся зона отдыха и кафе с летней верандой, выходящей во двор и выставочные залы общей площадью около 500 квадратных метров. На втором и третьем этажах появятся временные выставки, посвященные современному театральному искусству, а также экспозиция музея российской эстрады.Посетителям покажут, как зарождалась отечественная эстрада в первых кабаре-клубах на рубеже XIX–XX веков. Кроме того, в музее можно будет познакомиться с различными направлениями эстрады, среди которых пение, танец, цирк на сцене, джаз-оркестр, а также разговорный и оригинальные жанры. Здесь будут представлены экспозиции, посвященные жизни и творчеству Аркадия Райкина, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и многих других. А новые помещения для фондовых отделов позволят увеличить общее количество выставочных площадей музея.В 2019 году территория вокруг Театрального музея имени Бахрушина превратится в музейно-театральный квартал. Он расположится между улицами Бахрушина, Татарской и Зацепским Валом. Там появится летняя эстрада, где можно будет проводить мероприятия в теплое время года, и павильоны с театральными аттракционами для детей. Со стороны Садового кольца организуют зону для прогулок и отдыха в виде французского партера с цветниками. Там планируют проводить уличные выставки.



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