Жилой комплекс из четырех башен построят на территории ЗИЛ

Жилой комплекс из четырех башен с подземной автостоянкой и универмагом построят на территории ЗИЛ на юге Москвы, сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Как уточнили в пресс-службе, проект жилого комплекса разработан бюро "Меганом". Здание состоит из четырех жилых башен и трехуровневой стилобатной части, где разместится универмаг, кафе, объекты ритейла и супермаркет. Его фасады, обращенные к главному бульвару ЗИЛ, включат в себя сохраняемые элементы исторического фасада бывшего прессового цеха.
Общая высота комплекса составит 75 метров. Четыре жилых башни будут иметь по 20 этажей. В жилой части будет создано 639 квартир с остекленными лоджиями. Сохраняемые стены цеха будут оштукатурены с окраской, первый уровень жилой части облицован декоративными бетонными панелями под базальт. Кроме того, в трех подземных уровнях запроектирована автостоянка вместимостью 1016 автомобилей.
В 2015 году сообщалось о строительстве на территории ЗИЛ еще одного небоскреба высотой 150 метров
: предполагалось, что в нижней части небоскреба будут расположены офисы и магазины, а в верхней – жилье. Кроме того, на участке бывшей промзоны появятся парк площадью 14 гектаров и благоустроенная набережная. Все пространство от береговой линии до линии застройки жилых домов шириной около 90 метров займет набережная, не уступающая аналогичным набережным в знаменитых европейских городах, например, набережной Орсе в Париже или Круазетт в Каннах
. А к 2019 году на ЗИЛе планируется построить московский филиал Эрмитажа
.