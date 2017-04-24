Жилой комплекс из четырех башен построят на территории ЗИЛ

25 мая 2015 г. Небоскреб высотой 150 метров построят на территории ЗИЛ

В нижней части здания расположатся офисы и магазины, а в верхней – жилье общей площадью 32 тысячи квадратных метров. Начать строительство планируется в 2016 году. Также планируется построить ряд домов высотой от 6 до 14 этажей.