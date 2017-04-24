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Жилой комплекс из четырех башен построят на территории ЗИЛ
26 апреля 2017 г. | Время публикации 10:05 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Жилой комплекс из четырех башен с подземной автостоянкой и универмагом построят на территории ЗИЛ на юге Москвы, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Как уточнили в пресс-службе, проект жилого комплекса разработан бюро "Меганом". Здание состоит из четырех жилых башен и трехуровневой стилобатной части, где разместится универмаг, кафе, объекты ритейла и супермаркет. Его фасады, обращенные к главному бульвару ЗИЛ, включат в себя сохраняемые элементы исторического фасада бывшего прессового цеха.

Общая высота комплекса составит 75 метров. Четыре жилых башни будут иметь по 20 этажей. В жилой части будет создано 639 квартир с остекленными лоджиями. Сохраняемые стены цеха будут оштукатурены с окраской, первый уровень жилой части облицован декоративными бетонными панелями под базальт. Кроме того, в трех подземных уровнях запроектирована автостоянка вместимостью 1016 автомобилей.

В 2015 году сообщалось о строительстве на территории ЗИЛ еще одного небоскреба высотой 150 метров: предполагалось, что в нижней части небоскреба будут расположены офисы и магазины, а в верхней – жилье. Кроме того, на участке бывшей промзоны появятся парк площадью 14 гектаров и благоустроенная набережная. Все пространство от береговой линии до линии застройки жилых домов шириной около 90 метров займет набережная, не уступающая аналогичным набережным в знаменитых европейских городах, например, набережной Орсе в Париже или Круазетт в Каннах. А к 2019 году на ЗИЛе планируется построить московский филиал Эрмитажа.
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