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Ветераны смогут бесплатно ездить на электричках и "Аэроэкспрессах" в майские праздники
26 апреля 2017 г. | Время публикации 17:24 | Последние изменения 17:39
Рубрики: Праздники, Общество  
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Moscow-Live.ru
Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на пригородных электричках и в "Аэроэкспрессах" во время майских праздников. Об этом накануне сообщил на своих страницах в Twitter и "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. В День Победы ветераны также смогут бесплатно воспользоваться такси. "Будет две стоянки: у главного входа ВДНХ и на аллее Молодоженов на Поклонной горе", – написал Собянин.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны вплоть до 10 мая могут бесплатно отправлять телеграммы, совершать междугородние и международные звонки из отделений "Почты России", сообщает пресс-служба предприятия. Уточняется, что ветераны и инвалиды войны могут отправлять неограниченное число телеграмм по России и в страны ближнего зарубежья – Украину, Белоруссию, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию и Южную Осетию.

В переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно звонить на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья, общей продолжительностью разговоров до 100 минут. Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

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