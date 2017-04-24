Собянин пообещал закрепить в законе переселение жильцов пятиэтажек в границах района

Расселение жителей сносимых хрущевок в границах района будет закреплено юридически. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с горожанами в Московском доме общественных организаций. "Это очень важно: люди привыкли к детскому саду, поликлинике, школе, соседям. Мы видим, что сможем обеспечить 100% всех тех, кто пожелает остаться в районе, где они проживают", – цитирует его "Интерфакс"
.
Собянин пообещал, что ко второму чтению законопроекта будет внесена соответствующая поправка. В ней отметят, что переселиться в другой район москвичи смогут только по собственному желанию. "Потому что есть же пограничные районы. И иногда через дорогу уже следующий район. Иногда просто комфортнее переселиться в соседний дом, который рядом с вами стоит, но административно находится в другом районе", – приводит слова мэра агентство "Москва"
.
– ОПРОС: соблюдение прав граждан в скандальном проекте "реновации"
Собянин также заявил, что не все пятиэтажные дома будут сноситься. "Часть кирпичных домов, сталинок, находятся в нормальном состоянии, с хорошим фундаментом, хорошими стенами. Их никто сносить не собирается", – сказал Собянин. По его словам, еще до объявления о программе реновации власти получили около 250 тысяч обращений москвичей с просьбой продолжить программу сноса ветхих пятиэтажек.
Переселять москвичей при сносе хрущевок во временные дома не планируется, добавил Собянин. "Переселять дважды, в какой-то маневренный фонд, потом из маневренного фонда? Два переезда – это один пожар. История не очень хорошая", – сказал градоначальник. Не менее половины новых домов, "а то и больше, будут монолитными
". По словам мэра, в каждом районе "старой" Москвы есть стартовые площадки для строительства нового жилья и волновой реновации.
Жители хрущевок, которые захотят увеличить свою жилплощадь при переселении, смогут использовать материнский капитал и взять ипотеку. "Мы со своей стороны будем предоставлять определенные скидки, рассрочку платежа. И ипотеку, с коллегами из АИЖК [Агентства ипотечно-жилищного кредитования] отработаем несколько вариантов", – сказал Собянин.
Он добавил, что у Москвы "богатый опыт" переселения из ветхого жилья, снимающий в том числе и проблему ипотечных договоров. "Банки их переоформляли, потому что одномоментно гасится свидетельство о собственности по старой квартире, и одновременно выдается свидетельство о собственности на новую квартиру, осуществляется замена залога", – пояснил Собянин. Первоначально программа реновации будет финансироваться за счет города
, "чтобы не было таких историй, когда отдали инвестору, а он не справился по какой-то причине".Голосование
москвичей о включении их домов в программу реновации жилфонда начнется 15 мая.
Ранее на закрытом совещании в мэрии, которое цитировали источники СМИ, вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что скандал вокруг реновации выдуман и "подожжен оппозицией"
. Она также потребовала не поддаваться на давление тех, кто согласится на переезд, но будет предъявлять претензии к новому жилью. 10 мая на портале мэрии опубликуют списки домов под снос, в которые не попадут самые "протестные" дома. Предварительные списки домов, которые могут попасть под снос, на прошлой неделе начали публиковать
управы.