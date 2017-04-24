Собянин пообещал закрепить в законе переселение жильцов пятиэтажек в границах района

26 апреля 2017 г. При реновации учтут возможность размена старых квартир

Чиновники разрабатывают механизм размена квартир и расселения семей из пятиэтажек. Предполагается, что семьи из нескольких поколений смогут разъехаться по разным квартирам, согласившись на более дешевое жилье или доплатив.