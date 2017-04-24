Мэрия заказала карту "конфликтных точек" Москвы в преддверии муниципальных выборов

26 апреля 2017 г. Собянин на "тайной" встрече пообещал закрепить в законе переселение жильцов сносимых домов в границах района

Ко второму чтению законопроекта будет внесена соответствующая поправка. Переехать в другой район жители хрущевок смогут по желанию. Переселять москвичей при сносе хрущевок во временные дома не планируется. А крепкие дома мэр пообещал не сносить.