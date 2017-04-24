Мэрия заказала карту "конфликтных точек" Москвы в преддверии муниципальных выборов

Московские власти разместили на портале госзакупок более десяти конкурсов на проведение "консультационно-конфликтологических" исследований. От подрядчиков требуют создать карты проблемных точек по районам, изучить инициативные группы граждан, а также отслеживать настроения жителей в социальных сетях, сообщает "Коммерсант"
. По словам источников издания, все эти данные в дальнейшем будут использоваться при подготовке к муниципальным выборам, а также для программы реновации
и президентской кампании.
Главной целью исследований, судя по техническим заданиям, будет изучение конфликтных ситуаций и социального напряжения в районах города, а также отношений жителей с исполнительной властью и муниципальными депутатами. Что касается анализа инициативных групп граждан, то власти хотят знать о них все - от состава участников до их специализации. При этом контракты для разных частей Москвы немного отличаются. Например, подрядчик по ЦАО будет обязан проводить анализ "позитивных, негативных и нейтральных тем в СМИ", а префектуры ЮВАО требуют изучения "социальной ситуации" в связи с городскими проектами и программами.
Структура, выбранная властями, должна будет также проводить мониторинг публикаций в социальных сетях, чтобы выявлять наиболее резонансные и значимые для города сюжеты. Компания будет отбирать блоги и сообщества по проблематике района, а также тематические микроблоги в Twitter. Отслеживаться будут и комментарии к записям, а по итогам будет готовиться детальный отчет. Кроме того, подрядчику нужно будет "выбирать выигрышные темы", а затем организовывать "информационную работу в СМИ и блогосфере по популяризации" деятельности властей.
По словам источника газеты, это только "первый транш" из бюджета для пиар-структур, которые будут вести муниципальные кампании. "Ресурсы, которыми располагают московские власти, позволяют заказывать масштабные исследования как в интересах муниципальных выборов, так и в рамках подготовки к президентским", - отметил политтехнолог Константин Калачев. В то же время он подчеркнул, что знать проблемы и решать их - это вещи разные, и эффективность использования полученных данных зависит от готовности мэрии "наступить на горло собственной песне".