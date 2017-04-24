Мэрия "позаботилась" о нервах водителей, призвав отказаться от автомобилей на время ремонта улиц

Масштабные работы по благоустройству улиц в центре Москвы неизбежно приведут к тому, что в утренние и вечерние часы пик в городе будут образовываться огромные пробки до 9, а временами и до 10 баллов. По мнению главы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева, вызванные реконструкцией неудобства для горожан - неизбежность, а потому москвичам следует попросту отказаться от использования личного транспорта, "чтобы не портить себе нервы".
По данным ЦОДД, средняя скорость движения в центральной части Москвы из-за благоустройства улиц снизится до 15 километров в час, передает "Интерфакс"
. Особенно заметное осложнение дорожно-транспортной ситуации произойдет в преддверии майских праздников. В частности, серьезные затруднения движения ожидаются при выезде из города на Щелковском, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и Рязанском проспекте. В центре Москвы час пик будет длиться примерно на час больше. Ожидать некоторой разгрузки дорог можно только к середине июня, когда обычно начинается сезон отпусков.
Юрьев на пресс-конференции в среду также заверил, что общественный транспорт готов к приему дополнительного числа пассажиров. Между тем в госпрограмме "Развитие транспортной системы" уже сейчас указывается
, что фактическая загрузка всех видов транспорта общего пользования в утренние часы пик при движении в центр составляет 1,06 миллиона человек и превышает провозную способность в среднем на 22 процента. Отказ горожан от автомобилей из-за благоустройства улиц и введения платных парковок приведет к тому, что нагрузка на транспортные пересадочные узлы увеличится радикально.
Впрочем, сбавлять темпы столичные власти не намерены. Так, заммэра Петр Бирюков в прошлом году заявил, что назойливая реконструкция улиц будет
лишь прибавлять в интенсивности, особенно когда благоустройство выйдет за пределы Малого кольца железной дороги и Садового кольца. То же касается и платных парковок - их нынешнее количество мэрия считает недостаточным
.