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Мэрия "позаботилась" о нервах водителей, призвав отказаться от автомобилей на время ремонта улиц
26 апреля 2017 г. | Время публикации 14:21 | Последние изменения 16:09
Рубрики: Автотранспорт  
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Агентство городских новостей "Москва"
Масштабные работы по благоустройству улиц в центре Москвы неизбежно приведут к тому, что в утренние и вечерние часы пик в городе будут образовываться огромные пробки до 9, а временами и до 10 баллов. По мнению главы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева, вызванные реконструкцией неудобства для горожан - неизбежность, а потому москвичам следует попросту отказаться от использования личного транспорта, "чтобы не портить себе нервы".

По данным ЦОДД, средняя скорость движения в центральной части Москвы из-за благоустройства улиц снизится до 15 километров в час, передает "Интерфакс". Особенно заметное осложнение дорожно-транспортной ситуации произойдет в преддверии майских праздников. В частности, серьезные затруднения движения ожидаются при выезде из города на Щелковском, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и Рязанском проспекте. В центре Москвы час пик будет длиться примерно на час больше. Ожидать некоторой разгрузки дорог можно только к середине июня, когда обычно начинается сезон отпусков.

Юрьев на пресс-конференции в среду также заверил, что общественный транспорт готов к приему дополнительного числа пассажиров. Между тем в госпрограмме "Развитие транспортной системы" уже сейчас указывается, что фактическая загрузка всех видов транспорта общего пользования в утренние часы пик при движении в центр составляет 1,06 миллиона человек и превышает провозную способность в среднем на 22 процента. Отказ горожан от автомобилей из-за благоустройства улиц и введения платных парковок приведет к тому, что нагрузка на транспортные пересадочные узлы увеличится радикально.

Впрочем, сбавлять темпы столичные власти не намерены. Так, заммэра Петр Бирюков в прошлом году заявил, что назойливая реконструкция улиц будет лишь прибавлять в интенсивности, особенно когда благоустройство выйдет за пределы Малого кольца железной дороги и Садового кольца. То же касается и платных парковок - их нынешнее количество мэрия считает недостаточным.
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