Мэрия "позаботилась" о нервах водителей, призвав отказаться от автомобилей на время ремонта улиц

1 июля 2016 г. В следующем году столицу ждет еще больше перерытых улиц

60 перерытых улиц - это максимум, позволяющий не остановить движение в центре города целиком, заявили в мэрии. Однако затем, когда работы выйдут за пределы МКЖД и Садового кольца, предела благоустройству практически не будет.