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Два человека погибли в подмосковном ДТП, один пострадал в ДТП на МКАД
26 августа 2017 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Ранним утром в Можайском районе Подмосковья столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария унесла жизни двух человек. Один человек пострадал.

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе областного главка полиции, ДТП произошло в субботу около 5 часов утра на 121-м км Минского шоссе. "Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем "Москвич". В результате ДТП в легковушке погибли два человека и еще один получил тяжелые травмы",- сказал сотрудник пресс-службы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная бригада. Причина аварии устанавливается.

Также в ГИБДД сообщили сегодня об аварии на МКАД в столице. Там в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса пострадал один человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ. Авария произошла в субботу в 05:20 на 74 километре МКАД.
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Суббота, 26 августа 2017 г. // Последняя новость 14:00
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