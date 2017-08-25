NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
26
августа
pda
Поиск
Архив

В ЦОДД рассказали о готовности к осени транспортной инфраструктуры Москвы
26 августа 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники ГКУ "Центр организации дорожного движения" проверили готовность транспортной инфраструктуры Москвы к осеннему сезону. Также ЦОДД оценил территории школ, имеющих выход на дорогу.

Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" советник руководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" Егор Чернов, объекты транспортной инфраструктуры Москвы - светофоры, опорные конструкции, стойки дорожных знаков - "подготовлены к осеннему периоду на 80%". По словам Чернова, к середине сентября все оставшиеся объекты будут подготовлены к новому сезону. Всего к началу учебного года будет помыто, покрашено и очищено от объявлений и рекламы более 1 тыс. объектов.

Кроме того, по словам сотрудника ЦОДД, планируется покрасить более 2 тыс. светофорных объектов и стоек дорожных знаков в непосредственной близости от учебных заведений, а в настоящий момент ведутся работы по настройке светофорных объектов у школ. "На более чем 100 светофорных объектах, находящихся на пути следования учеников, проведены работы по снижению времени ожидания пешеходами разрешающего сигнала для перехода проезжей части и увеличено время зеленого сигнала для пешеходов", - заключил Чернов.

Также в субботу стало известно, что сотрудники ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) проверили территории 624 зданий московских школ, имеющих непосредственный выход на проезжую часть. Как рассказал Чернов, по итогам объездов восстановлено и заменено порядка 300 дорожных знаков, установлено более 50 новых знаков "Пешеходный переход" повышенной информативности.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
26.08.2017   21:30
2
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 26 августа 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>