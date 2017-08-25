В ЦОДД рассказали о готовности к осени транспортной инфраструктуры Москвы Рубрики: Городская инфраструктура

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Как сообщил



Кроме того, по словам сотрудника ЦОДД, планируется покрасить более 2 тыс. светофорных объектов и стоек дорожных знаков в непосредственной близости от учебных заведений, а в настоящий момент ведутся работы по настройке светофорных объектов у школ. "На более чем 100 светофорных объектах, находящихся на пути следования учеников, проведены работы по снижению времени ожидания пешеходами разрешающего сигнала для перехода проезжей части и увеличено время зеленого сигнала для пешеходов", - заключил Чернов.



Также в субботу стало известно, что сотрудники ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) проверили Сотрудники ГКУ "Центр организации дорожного движения" проверили готовность транспортной инфраструктуры Москвы к осеннему сезону. Также ЦОДД оценил территории школ, имеющих выход на дорогу.Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" советник руководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" Егор Чернов, объекты транспортной инфраструктуры Москвы - светофоры, опорные конструкции, стойки дорожных знаков - "подготовлены к осеннему периоду на 80%". По словам Чернова, к середине сентября все оставшиеся объекты будут подготовлены к новому сезону. Всего к началу учебного года будет помыто, покрашено и очищено от объявлений и рекламы более 1 тыс. объектов.Кроме того, по словам сотрудника ЦОДД, планируется покрасить более 2 тыс. светофорных объектов и стоек дорожных знаков в непосредственной близости от учебных заведений, а в настоящий момент ведутся работы по настройке светофорных объектов у школ. "На более чем 100 светофорных объектах, находящихся на пути следования учеников, проведены работы по снижению времени ожидания пешеходами разрешающего сигнала для перехода проезжей части и увеличено время зеленого сигнала для пешеходов", - заключил Чернов.Также в субботу стало известно, что сотрудники ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) проверили территории 624 зданий московских школ , имеющих непосредственный выход на проезжую часть. Как рассказал Чернов, по итогам объездов восстановлено и заменено порядка 300 дорожных знаков, установлено более 50 новых знаков "Пешеходный переход" повышенной информативности.



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