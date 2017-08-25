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В парке Горького обещают усилить охрану после убийства молодого человека
26 августа 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Криминал, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Количество охранников увеличат в парке Горького после смерти Стаса Думкина, которого избили пьяные хулиганы за то, что молодой человек был одет "не по понятиям". Инцидент произошел 13 августа.

В ночь с 12 на 13 августа в столичном парке Горького трое пьяных молодых людей жестоко избили 25-летнего парня за то, что он был "одет не по понятиям", пострадавший умер в больнице через несколько дней, сообщает РИАМО. PR-директор парка Кирилл Ястребов в субботу заявил, что после этого случая администрация парка увеличит количество охранников на массовых мероприятиях и будет "просить МВД предоставлять дополнительные силы для обеспечения безопасности". Ястребов отметил, что накануне вечера, когда избили Стаса Думкина, в парке проходила выставка Faces and Laces. Служба безопасности парка работала в штатном режиме.

"Территория большая, а количество сотрудников безопасности ограничено. Возможно, патрульный отошел и этого времени хватило, чтобы нанести парню смертельный удар. К тому же, МВД не смогло нам помочь с полицейскими для дежурства, так как именно в этот день в Москве проходил матч Спартак-ЦСКА и фестиваль Red Bull", - добавил Ястребов. Он также подчеркнул, что стоит задать вопрос сотрудникам скорой помощи, которые не обратились в полицию, когда увидели, в каком состоянии был пострадавший.

Тем временем, пользователи социальных сетей, которые приходились друзьями и знакомыми молодого человека, забитого до смерти в парке Горького в Москве, хотят найти виновных, обратившись к популярным блогерам и подняв "шумиху" в центральных СМИ. Впрочем, между некоторыми из пользователей завязалась дискуссия на тему того, насколько все же полезно будет обращаться в СМИ и к блогерам в данной ситуации. И как много такие действия дадут и к каким результатам приведут.

В свою очередь администрация и служба безопасности парка Горького 28 августа просмотрят видеозаписи за ночь с 12 на 13 августа, когда, предположительно, был избит Стас Думкин. По словам PR-директора парка культуры и отдыха имени Горького Ястребова, парень, вероятно, был избит с 12 до 1 часа ночи на площадке "Адидас" на Пушкинской набережной.
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