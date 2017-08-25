Пожар в дачном поселке в Дмитровском районе унес жизни пожилых супругов Рубрики: Происшествия

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Как сообщили



Следствие установило, что в результате пожара погибла семейная пара, мужчина 84 года и женщина 75 лет. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Ранее



В тушении пожара принимали участие 20 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС: семь человек, две единицы техники. Следователи проводят проверку по факту гибели двух пенсионеров при пожаре на даче в Дмитровском районе. Ранее сообщалось, что в огне пострадали несколько человек.Как сообщили "Агентству городских новостей "Москва"" в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Московской области, сегодня около 5 часов утра в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому району поступило сообщение о ликвидации пожара в одном из частных домов СНТ "Строитель", расположенного в поселке Икша Дмитровского района, в ходе которого погибли два человека. "По данному факту следственным отделом по городу Дмитрову Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Следствие установило, что в результате пожара погибла семейная пара, мужчина 84 года и женщина 75 лет. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее РИАМО сообщало со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по Московской области, что при пожаре в дачном доме в СНТ в Дмитровском районе Подмосковья пострадали несколько человек. Сообщение о пожаре поступило в 3:26, а ликвидировали возгорание около 5 часов утра.В тушении пожара принимали участие 20 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС: семь человек, две единицы техники.



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