Двое человек пострадали при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы Рубрики: Происшествия

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Как сообщает



При тушении огня с вышерасположенных этажей спасли шесть человек, в том числе одного ребенка. Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание было ликвидировано к 9 часам утра.



Как стало известно Шесть человек спасены при пожаре в квартире на Волгоградском проспекте, трое эвакуированы. Огонь удалось потушить. Двое человек позже обратились за медпомощью.Как сообщает РИАМО со ссылкой на сообщение Главного управления МЧС России по Москве, о пожаре в районе "Текстильщики" стало известно около 8 часов утра. "Происходил пожар в одной из квартир, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров", - говорится в сообщении.При тушении огня с вышерасположенных этажей спасли шесть человек, в том числе одного ребенка. Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание было ликвидировано к 9 часам утра.Как стало известно Агентству городских новостей "Москва" , после пожара в квартире на Волгоградском проспекте за медпомощью обратились два человека, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.



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