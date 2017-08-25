Из дома бизнесмена в новой Москве вынесли вещи и деньги на 2 миллиона рублей Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press Накануне в полицию обратился гендиректор одной из столичных фирм с заявлением об ограблении своего дома в ТиНАО. По его словам, грабители вынесли шубы, деньги и драгоценности на 2 миллиона рублей.



Как сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице, 25 августа бизнесмен заявил о краже из его частного дома в поселении Михайлово-Ярцевское, селе Михайловское, микрорайоне Графская Усадьба в МО МВД.



Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный проник в дом с 6 по 24 августа, видимо, в отсутствие хозяина, и совершил кражу шести меховых шуб, чемодана, драгоценных украшений, 2 тысяч евро, 10 тысяч долларов США, 15 тысяч чешских крон, 15 тысяч рублей, принадлежащих заявителю, а затем скрылся.



Общий материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



Предыдущая статья | Следующая статья

