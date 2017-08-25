Ветер в Москве резко усилится в ближайшее время, сообщили в МЧС Общество Рубрики: Погода

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Как сообщили



"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.



При сильном ветре в МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. МЧС России предупредило о резком усилении ветра в Москве в ближайшие часы. Ведомство рекомендует избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.Как сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России, ветер в Москве, предположительно, усилится до 17 м/с ожидается в Москве. Это произойдет, по прогнозу, в ближайшие часы."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.При сильном ветре в МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



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