Экс-главврач московской больницы пожаловался в ФСБ на чиновников из Депздрава

29 ноября 2016 г. "Оптимизация" психиатрических больниц в Москве оставит тысячи пациентов на улице

Столичные власти объединяют больницу N12 с клиникой неврозов, а больница N15 станет интернатом. Чиновники называют такую реорганизацию "совершенствованием" городской психиатрии, а медики - ее уничтожением.