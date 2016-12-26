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Экс-главврач московской больницы пожаловался в ФСБ на чиновников из Депздрава
26 декабря 2016 г. | Время публикации 19:07 | Последние изменения 19:11
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Махсон Анатолий Нахимович | onco62.ru
Бывший главврач 62-й больницы Москвы Анатолий Махсон, лишившийся своей должности после конфликта с городским Департаментом здравоохранения, обратился в ФСБ с просьбой проверить траты столичных властей на медицинские препараты и оборудование. Копия заявления оказалась в распоряжении портала Republic.

По словам Махсона, только за прошлый год департамент переплатил за медикаменты и медицинские аппараты 217 миллионов рублей - к такому выводу экс-главврач пришел, сравнив закупочные цены 62-й больницы и ведомства.

В заявлении, в частности, приводится таблица по ценам закупки на пять онкологических препаратов, в том числе, на трастузумаб, вектибикс и новотакс. По последнему наименованию разница в стоимости оказалась самая большая: больница покупала новотакс по 2,9 тысячи рублей за единицу, тогда как власти - за 25,4 тысячи. "Завышение закупочных цен привело к дефициту противоопухолевых препаратов отпускаемых по льготным рецептам в аптечных пунктах города и как следствие приведет к увеличению смертности от онкологических заболеваний", - подчеркнул Махсон.

В декабре он доложил о ситуации заместителю мэра города по вопросам социального развития Леониду Печатникову, однако "вместо адекватной реакции по инициативе Печатникова принято распоряжение о переводе МГОБ N62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное", что по факту лишило больницу возможности закупать лекарства самостоятельно. "Дальше в создавшихся условиях работать становится практически невозможно", - отмечал Махсон в статье, опубликованной на портале Vademecum.

А спустя несколько дней Махсон был уволен приказом главы Департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном. В понедельник сотрудникам больницы N62 представили нового главврача учреждения - Дмитрия Каннера, который ранее занимал должность заведующего хирургическим отделением N5 той же больницы.
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