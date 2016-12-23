Улица в честь святых Бориса и Глеба появится в Новой Москве

19 декабря 2016 г. Улицы художников Куинджи и Билибина появятся в Новой Москве

Улицы, названная в честь художников Архипа Куинджи, Ивана Билибина и Константина Сомова появятся в поселении Краснопахорском Троицкого округа. А в Троицке появятся улицы Бориса Житкова, Николая Сладкова и Георгия Скребицкого.