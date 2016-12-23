Улица в честь святых Бориса и Глеба появится в Новой Москве

В честь первых русских святых назовут три столичные улицы. Как сообщается на сайте
столичной мэрии, на территории поселения Новофёдоровского в 2017 году появится Борисоглебская Слобода, а двум соседним улицам будут присвоены названия, которые отсылают к истории их семьи. Одна из них станет Вышгородской в честь города Вышгорода, где похоронены святые Борис и Глеб. А улица Десятинная напомнит об одноимённой церкви, в которой был похоронен отец братьев князь Владимир.
Улицы расположены на территории строящегося жилого комплекса: предложение выбрать названия в честь князей Бориса и Глеба поступило от префектуры округа и администрации поселения и была поддержана городской межведомственной комиссией по наименованиям. Еще несколько улиц в Новой Москве будут названы в честь художников Архипа Куинджи
, Ивана Билибина и Константина Сомова, а также советских писателей Бориса Житкова, Николая Сладкова и Георгия Скребицкого, создававших рассказы о природе. на территории жилого комплекса "Испанские кварталы" в районе деревни Николо-Хованское поселения Сосенское появится улица Сервантеса
и бульвар Веласкеса. Улицей Кустодиева назовут новый проезд в поселении Воскресенском, а бульвар в честь режиссера Андрея Тарковского появится на месте проезда в жилом комплексе "Рассказово" в районе деревни Рассказовки поселения Внуковское.