Портал "Наш город" незаметно прекратил принимать жалобы на обслуживание жилых домов Коммунальное хозяйство Рубрики: Городская инфраструктура

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Данная мера является временной и направлена, по заверению администрации, на благо москвичей. Проблема раздела "Многоквартирные дома" на портале заключалась в том, что жалобу по конкретному объекту зачастую оставляли не жители данного дома, а случайные люди. Как отмечается, жалоб приходит много, но часто они не требуют немедленного вмешательства с точки жильцов, но отвлекают управляющую компанию от решения более важных вопросов.



"Такое перераспределение внимания и сил сотрудников объясняется регламентом портала, однако не отвечает интересам собственников жилья - москвичей, которые вправе определять актуальные для их дома проблемы", - говорится в заявлении. В настоящий момент для пользователей портала "Наш город" открыты только "зимние" темы и категории о незаконных мигрантах. Прием сообщений о проблемах жилых домов должен возобновиться с 1 марта 2017 года, но с этого дня оставить жалобу смогут только жители конкретного дома.



Как отмечает



Портал, напомним, был создан по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы решать проблемы, связанные, в том числе, с чистотой подъездов, работой лифтов и домофонов, освещением. Пользователи сайта могли оставить заявку, а чиновники были обязаны решить ее в течение восьми дней; в случае нарушения срока сообщение передавалось в вышестоящую инстанцию. Сжатые сроки, а, возможно, и менее благородные причины, порой вынуждали чиновников решать проблемы района "фотошопом". На минувшей неделе из-за этого На портале "Наш город" еще с ноября приостановлен прием жалоб на проблемные темы, связанные с содержанием многоквартирных домов в Москве. Сообщение об этом было опубликовано администрацией сайта, однако не получило широкой огласки на городских порталах, в связи с чем подавляющее число жителей столицы не осведомлены о произошедших переменах.Данная мера является временной и направлена, по заверению администрации, на благо москвичей. Проблема раздела "Многоквартирные дома" на портале заключалась в том, что жалобу по конкретному объекту зачастую оставляли не жители данного дома, а случайные люди. Как отмечается, жалоб приходит много, но часто они не требуют немедленного вмешательства с точки жильцов, но отвлекают управляющую компанию от решения более важных вопросов."Такое перераспределение внимания и сил сотрудников объясняется регламентом портала, однако не отвечает интересам собственников жилья - москвичей, которые вправе определять актуальные для их дома проблемы", - говорится в заявлении. В настоящий момент для пользователей портала "Наш город" открыты только "зимние" темы и категории о незаконных мигрантах. Прием сообщений о проблемах жилых домов должен возобновиться с 1 марта 2017 года, но с этого дня оставить жалобу смогут только жители конкретного дома.Как отмечает "Медуза" , раздел "Многоквартирные дома" лидировал по количеству жалоб в первые годы работы сайта, однако затем, в 2015-м, мэрия прекратила публиковать статистику "из-за неверного толкования результатов со стороны СМИ, дезинформировавших жителей о реальных результатах работы органов власти". Работой портала были недовольны и чиновники. В частности, префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов отмечал, что из-за "Нашего города" выстраиваемые властями плана лишаются смысла: "Мы будем бежать туда, куда нас ткнули носом. Хотя мы знаем об этой проблеме, есть план на эту работу, есть вполне ограниченные ресурсы".Портал, напомним, был создан по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы решать проблемы, связанные, в том числе, с чистотой подъездов, работой лифтов и домофонов, освещением. Пользователи сайта могли оставить заявку, а чиновники были обязаны решить ее в течение восьми дней; в случае нарушения срока сообщение передавалось в вышестоящую инстанцию. Сжатые сроки, а, возможно, и менее благородные причины, порой вынуждали чиновников решать проблемы района "фотошопом". На минувшей неделе из-за этого лишился своей должности глава Коптево.



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