Проезд в пригородных электричках может подорожать в феврале-марте

Стоимость проезда в пригородных электричках не будет повышаться в январе. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Михаил Хромов, передает агентство "Москва"
. "Компания ЦППК заходит в следующий год с текущим тарифом, к вопросу, будет ли повышение или нет, вернемся в феврале-марте", – сказал он, отметив, что "повышение всегда возможно".
Напомним, тарифы на проезд в метро и наземном транспорте Москвы частично изменятся с 1 января
. Одна поездка по карте "Тройка" подорожает до 35 рублей, Единые билеты на одну и две поездки с января будут стоить 55 и 110 рублей соответственно. Проездной на 20 поездок подорожает до 720 рублей; на 40 поездок – до 1440; на 60 поездок – до 1700 рублей.
С продажи снимут билеты ТАТ на 90 и 365 дней, ТАТ на одну поездку между зонами А и Б и ТАТ-пригородный. Стоимость наиболее востребованных единых безлимитных билетов не изменится. Это касается проездных на сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней.