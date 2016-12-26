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Проезд в пригородных электричках может подорожать в феврале-марте
26 декабря 2016 г. | Время публикации 15:45
Рубрики: Общественный транспорт, Тарифы  
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Moscow-Live.ru
Стоимость проезда в пригородных электричках не будет повышаться в январе. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Михаил Хромов, передает агентство "Москва". "Компания ЦППК заходит в следующий год с текущим тарифом, к вопросу, будет ли повышение или нет, вернемся в феврале-марте", – сказал он, отметив, что "повышение всегда возможно".

Напомним, тарифы на проезд в метро и наземном транспорте Москвы частично изменятся с 1 января. Одна поездка по карте "Тройка" подорожает до 35 рублей, Единые билеты на одну и две поездки с января будут стоить 55 и 110 рублей соответственно. Проездной на 20 поездок подорожает до 720 рублей; на 40 поездок – до 1440; на 60 поездок – до 1700 рублей.

С продажи снимут билеты ТАТ на 90 и 365 дней, ТАТ на одну поездку между зонами А и Б и ТАТ-пригородный. Стоимость наиболее востребованных единых безлимитных билетов не изменится. Это касается проездных на сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней.

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Непопулярными названы ТАТ на 90 и 365 дней, ТАТ на одну поездку между зонами А и Б, и ТАТ-пригородный. Средний рост тарифов составит "всего" 7,5 процента, в то время как перевозчики просили повышения на 15,5 процента.

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