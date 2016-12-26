Проезд в пригородных электричках может подорожать в феврале-марте

13 декабря 2016 г. Тарифы на проезд вырастут с 1 января, некоторые виды билетов отменят

Непопулярными названы ТАТ на 90 и 365 дней, ТАТ на одну поездку между зонами А и Б, и ТАТ-пригородный. Средний рост тарифов составит "всего" 7,5 процента, в то время как перевозчики просили повышения на 15,5 процента.