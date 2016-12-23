Память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем увековечат в столице

25 декабря 2016 г. Москвичи несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе Ту-154

Всего в катастрофе Ту-154 утром 25 декабря погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа. В связи с произошедшей трагедий президент Владимир Путин объявил 26 декабря в России общенациональным днем траура.