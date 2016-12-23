Память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем увековечат в столице

В столице сел первый самолет с останками погибших в катастрофе военного Ту-154 в Черном море. Как сообщил "Интерфаксу"
заместитель министра обороны РФ Павел Попов, самолет с телами погибших приземлился ночью на аэродроме Чкаловский.
За первые сутки операции по поиску найдено 11 тел и 154 фрагмента. Генетическую экспертизу тел погибших будет проводить Центр судмедэкспертизы Минздрава РФ в Москве. Доставка останков погибших будет осуществляться в российскую столицу самолетами Минобороны. В Мосгордуме между тем готовы увековечить память погибших в авиакатастрофе.
"Память об этих людях должна сохраниться. Конечно, лучшим увековечением памяти ансамбля станет его возрождение, а для фонда Елизаветы Глинки — продолжение работы организации. Если предложения по увековечению памяти к нам поступят, они обязательно будут рассмотрены", — сказал РИА "Новости"
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших. Позднее стало известно, что имя погибшего в катастрофе руководителя Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова будет присвоено Московскому военно-музыкальному училищу.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря
через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. В связи с произошедшими событиями понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура.