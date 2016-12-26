На месте ховринского недостроя "ужасов" построят жилье

25 марта 2015 г. Ховринскую больницу могут снести за счет бюджета

Власти Москвы рассматривают возможность снесения здания Ховринской больницы за счет бюджета и выставления на торги для инвесторов пустого земельного участка. Территория больницы будет выставлена на торги до конца текущего года.