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На месте ховринского недостроя "ужасов" построят жилье
26 декабря 2016 г. | Время публикации 14:56 | Последние изменения 15:55
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Munroe / Википедия
Недостроенную с 1980-х годов Ховринскую больницу снесут, на ее месте появится жилье для нужд города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Здание снесут за счет городского бюджета, сейчас прорабатываются сроки сноса и объемы будущей застройки, передает "Интерфакс".

Ранее затраты на демонтаж планировалось возложить на инвестора, который потом получил бы площадку под строительство, но инвесторы не проявили интереса к проекту. "Здание много лет простояло под дождем, снегом и солнцем. Его состояние сегодня таково, что снос неизбежен", – говорил Хуснуллин летом.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту – она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Вокруг недостроя сложилось много легенд, здание было своеобразным городом аутсайдеров. Про больницу хотели даже снять фильм ужасов. В 2013 году сообщалось, что на месте Ховринской больницы построят новую, но этот проект так и не стал реальностью.

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