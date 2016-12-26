На месте ховринского недостроя "ужасов" построят жилье

Недостроенную с 1980-х годов Ховринскую больницу снесут, на ее месте появится жилье для нужд города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Здание снесут за счет городского бюджета
, сейчас прорабатываются сроки сноса и объемы будущей застройки, передает "Интерфакс"
.
Ранее затраты на демонтаж планировалось возложить на инвестора, который потом получил бы площадку под строительство, но инвесторы не проявили интереса к проекту. "Здание много лет простояло под дождем, снегом и солнцем. Его состояние сегодня таково, что снос неизбежен", – говорил Хуснуллин летом.
Ховринскую больницу начали строить в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту – она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Вокруг недостроя сложилось много легенд, здание было своеобразным городом аутсайдеров
. Про больницу хотели даже снять фильм ужасов. В 2013 году сообщалось, что на месте Ховринской больницы построят новую, но этот проект так и не стал реальностью.