12-летнюю девочку на Ферганской улице убили из ревности

25 декабря 2016 г. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

В МВД РФ отмечают, что предполагаемый убийца пытался покинуть пределы страны. Ранее мать ребенка утверждала, что ее дочь погибла от рук бывшего мужа сестры. Сейчас задержанный находится в следственных органах.