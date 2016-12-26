12-летнюю девочку на Ферганской улице убили из ревности

Причиной смерти 12-летней девочки, тело которой было обнаружено
днем 24 декабря в квартире по улице Ферганской, стало чувство ревности и мести. Об этом сообщается на сайте
Следственного комитета по Москве.
По подозрению в преступлении задержан 21-летний сожитель родственницы потерпевшей. Во время проведения следственных действий установлено, что мотивом преступления в отношении девочки явилось чувство ревности и мести, следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.