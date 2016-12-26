Москвича избили за попытку "настучать" на нарушителя правил парковки Криминал Рубрики: Автотранспорт

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Как отмечается, по факту произошедшего уже подано заявление в полицию, чтобы привлечь нападавших к уголовной ответственности. В то же время жители города восприняли инцидент по-разному. Некоторые справедливо посчитали, что пострадавший не сделал ничего противозаконного, а владельцам иномарки в одном из самых престижных районов Москвы должно быть стыдно подобным образом прятаться от дорожных служб.



Однако большая часть пользователей посчитала избитого мужчину "стукачом". "Избить человека - дикость, но я не понимаю, зачем взрослому мужику бэтменом метаться к машинам и снимать бумажки? Какой-то тоже мерзковатый поступок", - пишет один из участников сообщества. Более благоразумные граждане, впрочем, отмечают, что мышление в формате "стукачу прилетело" - это "психология зоны" и "привет из 90-х". В сообществе "Патриаршие" в социальной сети Facebook появилась информация о том, что неизвестные избили местного жителя из-за того, что тот снял бумажку с номера неправильно припаркованного автомобиля BMW. Инцидент произошел на Малой Бронной рядом с рестораном Village Kitchen. Как утверждает сам пострадавший, машина заграждала проезд к соседнему от места избиения детского сада.Как отмечается, по факту произошедшего уже подано заявление в полицию, чтобы привлечь нападавших к уголовной ответственности. В то же время жители города восприняли инцидент по-разному. Некоторые справедливо посчитали, что пострадавший не сделал ничего противозаконного, а владельцам иномарки в одном из самых престижных районов Москвы должно быть стыдно подобным образом прятаться от дорожных служб.Однако большая часть пользователей посчитала избитого мужчину "стукачом". "Избить человека - дикость, но я не понимаю, зачем взрослому мужику бэтменом метаться к машинам и снимать бумажки? Какой-то тоже мерзковатый поступок", - пишет один из участников сообщества. Более благоразумные граждане, впрочем, отмечают, что мышление в формате "стукачу прилетело" - это "психология зоны" и "привет из 90-х".



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