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Москвича избили за попытку "настучать" на нарушителя правил парковки
26 декабря 2016 г. | Время публикации 17:33
Рубрики: Автотранспорт, Криминал  
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Moscow-Live.ru
В сообществе "Патриаршие" в социальной сети Facebook появилась информация о том, что неизвестные избили местного жителя из-за того, что тот снял бумажку с номера неправильно припаркованного автомобиля BMW. Инцидент произошел на Малой Бронной рядом с рестораном Village Kitchen. Как утверждает сам пострадавший, машина заграждала проезд к соседнему от места избиения детского сада.

Как отмечается, по факту произошедшего уже подано заявление в полицию, чтобы привлечь нападавших к уголовной ответственности. В то же время жители города восприняли инцидент по-разному. Некоторые справедливо посчитали, что пострадавший не сделал ничего противозаконного, а владельцам иномарки в одном из самых престижных районов Москвы должно быть стыдно подобным образом прятаться от дорожных служб.

Однако большая часть пользователей посчитала избитого мужчину "стукачом". "Избить человека - дикость, но я не понимаю, зачем взрослому мужику бэтменом метаться к машинам и снимать бумажки? Какой-то тоже мерзковатый поступок", - пишет один из участников сообщества. Более благоразумные граждане, впрочем, отмечают, что мышление в формате "стукачу прилетело" - это "психология зоны" и "привет из 90-х".
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