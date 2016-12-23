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Витрины с сувенирной продукцией появились в столичном метро
26 декабря 2016 г. | Время публикации 09:11
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
На четырёх станциях метро открылись витрины с сувенирной продукцией, где пассажиры могут купить более 50 товаров с символикой столичного метро и "Московского транспорта" - ежедневники, ручки, чехлы для смартфонов, термосы и многое другое. Как сообщается на сайте столичной мэрии, витрины размещены рядом со стойками "Живое общение" на станциях "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Пушкинская" и "Площадь Революции".

Как рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов, в январе ассортимент существенно увеличится, а покупки можно будет оплатить банковскими картами и с помощью бесконтактных технологий. А в феврале 2017 года запланировано открытие флагманского магазина на станции метро "Маяковская".

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