Зона платной парковки расширилась в столице

Расширение парковочного пространства произойдет в понедельник в 47 районах Москвы, в 17 из них - впервые. Как сообщили ТАСС
в пресс-службе столичного департамента транспорта, расширение коснется 4% улиц Москвы и затронет аварийные участки и места притяжения у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта. Местные жители смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 08:00.
По словам экспертов, расширение поможет разгрузить транспортные потоки и упорядочить движение, однако взимать плату в спальных районах Москвы на круглосуточной основе нецелесообразно: как отметил проректор Московского автодорожного института Султан Жанказиев, затратная часть проекта платной парковки "гораздо выше, чем возврат средств". Другие эксперты отмечают, что тарифы на парковку в Москве запредельно высоки: если в столице стоимость парковки за один час варьируется от 40 до 200 рублей
, то, например, в Перми, час стоит 15 рублей, и плата взимается только в будние дни и рабочие часы. Объяснить же введение платной парковки на окраинах и вовсе невозможно.
Между тем сами москвичи активно выступают против дальнейшего расширения зоны платной парковки. Как пишет "Коммерсант"
, инициативная группа жителей Москвы планирует обратиться в администрацию президента с петицией против "антисоциальной" политики департамента транспорта, под которой уже собрано более 17 тысяч подписей), а также с отдельными жалобами от районов Измайлово, Хорошевский, Строгино, Сокольники и Щукино, жители которых просят отменить платную парковку.
Во всех официальных комментариях по поводу платных парковок говорится, что за их внедрение голосуют муниципальные депутаты, хотя на самом деле таких полномочий у них нет. Тем не менее в угоду Департаменту транспорта подделываются
даже такие юридически бессмысленные документы. А москвичи вынуждены просить о новых платных парковках из-за путаницы с адресами: один и то же дом может относиться к разным адресам, из-за чего жители не могут получить
резидентные разрешения.