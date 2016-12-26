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На московских дорогах продолжают действовать автоподставщики
26 декабря 2016 г. | Время публикации 18:42
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники московской полиции задержали двоих мошенников, которые пытались подставить водителя, инсценировав ДТП с наездом на пешехода. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил сам потерпевший, сообщается на сайте городского управления МВД РФ.

Злоумышленники придумали следующий план: один из них, стоя практически на проезжей части, поджидал приближающийся автомобиль, а затем сделал вид, что машина его задела. Для убедительности он бросил сумку с уже разбитым планшетом об автомобиль. Второй же мужчина в это время наблюдал за происходящим со стороны в собственном автомобиле.

Однако водитель на провокацию не поддался, а когда автоподставщики отправились за ним в погоню, он позвонил в полицию. Злоумышленники нагнали потерпевшего и пытались получить с него деньги за разбитую технику, но довести задуманное до конца не успели - их задержали прибывшие на место стражи порядка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и приготовлении к преступлению.
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