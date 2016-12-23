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Герои мультфильма о Снежной королеве поздравят с Новым годом пассажиров метро и МЦК
26 декабря 2016 г. | Время публикации 12:13
Рубрики: Праздники, Метрополитен  
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С 26 декабря пассажиры Московского метрополитена и МЦК смогут увидеть и услышать новогодние поздравления от героев российского мультфильма "Снежная королева 3. Огонь и лед". Как сообщается на сайте департамента транспорта, поздравительная акция проводится в рамках итогового цикла мероприятий Года российского кино.

В кассы столичного метро и МЦК поступили проездные билеты со специальной меткой: скачавшие приложение "Снежная королева 3" при наведении своих гаджетов на проездной билет услышат новогодние пожелания от героя франшизы "Снежная Королева" тролля Орма и смогут поиграть в увлекательные игры. Кроме того, с 19 декабря в коммерческих автобусах звучат новогодние поздравления, записанные обычными пассажирами.

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Любой желающий сможет поздравить своих близких и друзей с Новым годом во время поездки в коммерческих автобусах. Для участия в проекте необходимо подать заявку до 10 декабря по телефонам или по электронной почте.

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