Герои мультфильма о Снежной королеве поздравят с Новым годом пассажиров метро и МЦК

С 26 декабря пассажиры Московского метрополитена и МЦК смогут увидеть и услышать новогодние поздравления от героев российского мультфильма "Снежная королева 3. Огонь и лед". Как сообщается на сайте
департамента транспорта, поздравительная акция проводится в рамках итогового цикла мероприятий Года российского кино.
В кассы столичного метро и МЦК поступили проездные билеты со специальной меткой: скачавшие приложение "Снежная королева 3" при наведении своих гаджетов на проездной билет услышат новогодние пожелания от героя франшизы "Снежная Королева" тролля Орма и смогут поиграть в увлекательные игры. Кроме того, с 19 декабря в коммерческих автобусах
звучат новогодние поздравления, записанные обычными пассажирами.
.