Поминутный прокат самокатов появится в Москве весной Рубрики: Городская инфраструктура

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Система оплаты будет аналогичной городскому каршерингу: минута проката будет стоить два рубля, затем, с ростом спроса, она снизится до одного рубля. Также компания предусмотрит различные бонусы: например, за тысячу использованных минут клиенты получат сто минут в подарок. Подсчет минут будет вести специальное мобильное приложение, а на некоторых пунктах первые 10 минут проката будут бесплатными. Летом компания также протестирует на трех пунктах электрические самокаты, которые будут стоить немного дороже. В Агентстве инноваций Москвы подтвердили, что власти столицы сейчас согласовывают места размещения пунктов.



Эксперты полагают, что поминутная оплата аренды самоката будет очень удобна для москвичей, а электрические самокаты будут пользоваться особенной популярностью в местах со сложным рельефом. К тому же самокаты, в отличие от велосипедов, не требуют создания особой инфраструктуры, однако подходят только для сухой и теплой погоды. К тому же сеть необходимо будет увеличивать в дальнейшем, а также выделить одно-два места для самокатов на каждой парковке, чтобы не провоцировать кражи. Отметим, что проблем у любителей самокатов в столице не меньше, чем у велосипедистов: эксперты утверждают, что ситуация



Поминутный прокат самокатов появится в Москве весной 2017 года.Как рассказал M24.ru руководитель ООО "Самокат Шеринг" Василий Быков, первые 30 пунктов проката на 10 самокатов каждый появятся в марте-апреле следующего года возле станций метро, МЦК и на автобусных остановках. Точные адреса пунктов станут известны позднее.Система оплаты будет аналогичной городскому каршерингу: минута проката будет стоить два рубля, затем, с ростом спроса, она снизится до одного рубля. Также компания предусмотрит различные бонусы: например, за тысячу использованных минут клиенты получат сто минут в подарок. Подсчет минут будет вести специальное мобильное приложение, а на некоторых пунктах первые 10 минут проката будут бесплатными. Летом компания также протестирует на трех пунктах электрические самокаты, которые будут стоить немного дороже. В Агентстве инноваций Москвы подтвердили, что власти столицы сейчас согласовывают места размещения пунктов.Эксперты полагают, что поминутная оплата аренды самоката будет очень удобна для москвичей, а электрические самокаты будут пользоваться особенной популярностью в местах со сложным рельефом. К тому же самокаты, в отличие от велосипедов, не требуют создания особой инфраструктуры, однако подходят только для сухой и теплой погоды. К тому же сеть необходимо будет увеличивать в дальнейшем, а также выделить одно-два места для самокатов на каждой парковке, чтобы не провоцировать кражи. Отметим, что проблем у любителей самокатов в столице не меньше, чем у велосипедистов: эксперты утверждают, что ситуация не изменится , пока оригинальными средствами передвижения не начнут массово пользоваться "министры и самые состоятельные граждане", подавая пример владельцам дорогих авто.



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