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Соколы-сапсаны помогут столице бороться с воронами
26 декабря 2016 г. | Время публикации 18:06
Рубрики: Животные  
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Global Look Press
ГКУ "Дирекция Мосприроды" объявило конкурс на выращивание и выпуск до 15 пар птенцов сокола сапсана. Условия тендера опубликованы на сайте госзакупок.

Выпуск птенцов сапсана призван регулировать численность ворон и голубей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6,75 миллиона рублей, срок оказания услуги - с 1 февраля по 31 октября 2017 года. Птенцов вырастят до возраста 35-45 дней, выпустят на волю и помогут адаптироваться к естественным условиям, одновременно с этим мониторя их перемещения и установив гнезда.
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