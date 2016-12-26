Соколы-сапсаны помогут столице бороться с воронами Рубрики: Животные

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Выпуск птенцов сапсана призван регулировать численность ворон и голубей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6,75 миллиона рублей, срок оказания услуги - с 1 февраля по 31 октября 2017 года. Птенцов вырастят до возраста 35-45 дней, выпустят на волю и помогут адаптироваться к естественным условиям, одновременно с этим мониторя их перемещения и установив гнезда. ГКУ "Дирекция Мосприроды" объявило конкурс на выращивание и выпуск до 15 пар птенцов сокола сапсана. Условия тендера опубликованы на сайте госзакупок Выпуск птенцов сапсана призван регулировать численность ворон и голубей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6,75 миллиона рублей, срок оказания услуги - с 1 февраля по 31 октября 2017 года. Птенцов вырастят до возраста 35-45 дней, выпустят на волю и помогут адаптироваться к естественным условиям, одновременно с этим мониторя их перемещения и установив гнезда.



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