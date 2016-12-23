Сотрудники МЧС ловят змею в туалете офиса в центре Москвы

Сотрудники МЧС ловят змею в офисном здании на улице Садовническая. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва"
представитель главного управления МЧС по столице, рептилию обнаружили в туалете цокольного этажа. "Эвакуации здания не происходило, ситуация находится под полным контролем", - подчеркнул он.
Подобные случаи в столице не редкость: чаще всего змей обнаруживают в квартирах
, но попадаются они и в более экзотических местах. Так, в августе удав сбежал из цирка во Внуково
, а в июле змею обнаружили на территории храма
.