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Сотрудники МЧС ловят змею в туалете офиса в центре Москвы
26 декабря 2016 г. | Время публикации 12:51 | Последние изменения 13:13
Рубрики: Животные  
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Сотрудники МЧС ловят змею в офисном здании на улице Садовническая. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" представитель главного управления МЧС по столице, рептилию обнаружили в туалете цокольного этажа. "Эвакуации здания не происходило, ситуация находится под полным контролем", - подчеркнул он.

Подобные случаи в столице не редкость: чаще всего змей обнаруживают в квартирах, но попадаются они и в более экзотических местах. Так, в августе удав сбежал из цирка во Внуково, а в июле змею обнаружили на территории храма.
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