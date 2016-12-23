Сотрудники МЧС ловят змею в туалете офиса в центре Москвы

9 августа 2016 г. Удав-альбинос сбежал из цирка во Внуково

Удав сбежал из картонной коробки, в которой прогрызли дырку крысы, предназначенные ему на корм. По словам администратора, для людей удав особой опасности не представляет, однако трогать его не рекомендуется.